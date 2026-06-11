El pasado lunes comenzó en Plaza las Américas la exhibición de autos anual “La Movida del Verano”.

Además de modelos nuevos de diversas marcas, la actividad siempre cuenta con la participación de automóviles de interés especial.

En esta ocasión los protagonistas son los autos con los que más se pueden disfrutar de los paseos y actividades veraniegas: los convertibles y en específico, el Mazda Miata.

Organizadas por MotorShow TV y el Club Miata de Puerto Rico, se prepararon tres áreas de exhibición en las que se presentan las distintas generaciones del famoso “roadster” japonés.

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Una está en el atrio central del mall y la otra, en el área de Macy’s.La tercera, ubicada en el pasillo central, consiste de un rarísimo modelo de edición especial conmemorando el 35 aniversario del Miata. Es uno de tan solo 1,000 ejemplares producidos a nivel mundial y solamente 350 para todo el mercado estadounidense.

La Movida del Verano es un evento gratuito del cual se puede disfrutar durante el horario regular de Plaza las Américas y estará en pie hasta este próximo domingo 14 de junio.