Desde su debut mundial el pasado lunes, el Ferrari Luce se ha ido viral. Ha acaparado la cobertura de los medios automotrices y no automotrices del mundo entero.

El carro ha encendido las redes con una avalancha de reacciones, comentarios, críticas, memes y controversias y no ha sido por el hecho de ser el primer vehículo 100% eléctrico de Ferrari ni por ser su primer sedán de cuatro puertas.

La controversia viral ha sido por una sola razón: su diseño.

En este vídeo te explicamos de dónde sale su imagen tan controversial.