Un jugador de Powerball en Puerto Rico obtuvo un premio de $50,000 en el sorteo celebrado durante la noche del sábado, 12 de septiembre.

Según la Lotería Electrónica, el premio correspondió a la modalidad de Doble Play, que permite participar en una segunda jugada con una nueva combinación de números y optar por premios adicionales.

Los números ganadores en el Doble Play fueron 21, 24, 32, 48 y 51, con el bolo rojo 12. Además del premio de $50,000, cayeron en la Isla unos siete premios menores por $500.

Nadie acertó todos los números ganadores, por lo que el premio mayor del Doble Play aumentó a $10 millones, mientras que el premio mayor del sorteo regular de Powerball incrementó a $236 millones.

Premio del Powerball 12 de septiembre. ( Fotocaptura )

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.