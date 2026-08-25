Un boleto vendido en Puerto Rico resultó ganador de $100,000 en el sorteo de Powerball celebrado anoche.

Según el portal de la lotería electrónica estadounidense, los números ganadores fueron el 3, 16, 33, 38 y 68, mientras que el bolo rojo fue el 2. Además del boleto ganador de $100,000, en Puerto Rico se vendieron varios boletos premiados con $200.

Premio de $100,000 del Powerball cae en Puerto Rico en el sorteo del 24 de agosto. ( Fotocaptura )

El boleto ganador de $100,000 fue vendido en el agente GA Puma Hatillo, en ese municipio. La jugada fue realizada de forma manual bajo la modalidad Power Play, según informó en declaraciones escritas Heidi Hernández Olivo, secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Nadie acertó el premio mayor, por lo que el jackpot aumentó a $83 millones, con la opción de recibir un pago único en efectivo de $35 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.