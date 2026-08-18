Puerto Rico sigue en racha. Otro premio de $50,000 de Powerball cayó en la Isla durante el sorteo celebrado anoche.

Según el portal oficial de Powerball, los números ganadores fueron 8, 15, 25, 49 y 65, mientras que el número de la bola roja, o Powerball, fue el 22.

El boleto ganador de este premio de $50,000 fue adquirido a través de una jugada automática realizada en el Coquí de la Suerte en el Cantón Mall de Bayamón, informó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

Además del premio de $50,000, varios boletos obtuvieron premios menores de $500 y $100.

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Premio del Powerball agosto 18. ( Fotocaptura )

En el sorteo anterior, celebrado el sábado, tres boletos vendidos en Puerto Rico resultaron premiados con $50,000 cada uno. Los boletos fueron vendidos en Cidra, Toa Alta y Patillas.

Ningún boleto acertó los cinco números y el Powerball, por lo que el premio mayor aumentó a $34 millones para el próximo sorteo.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.