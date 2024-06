NUEVA YORK. Kia América anunció un problema que plantea riesgo de incendio en casi 463,000 vehículos Telluride, e instando a los propietarios a estacionar esas SUV fuera y lejos de otras estructuras, hasta que se solucione el mismo.

El motor del asiento eléctrico delantero en los Tellurides afectados de los años 2020 al 2024 puede sobrecalentarse debido a una perilla de deslizamiento que se atasca, de acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA). Esto podría provocar un incendio mientras el coche se encuentra estacionado o en marcha.

Kia tomó la decisión de retirar los vehículos el 29 de mayo -según documentos de la NHTSA publicados el viernes- después de recibir informes de un incendio debajo del asiento y seis incidentes de fusión en el motor de inclinación del asiento, entre agosto de 2022 y marzo de 2024. En ese momento no se informó de lesiones, accidentes o víctimas mortales relacionadas.

El informe de la llamada a revisión señala que un fuerte impacto externo en la cubierta lateral del asiento eléctrico delantero o en la perilla de deslizamiento del asiento de los Telluride, puede provocar un desajuste interno y, con un funcionamiento continuo, puede causar un sobrecalentamiento. Las personas que conduzcan vehículos con este problema podrían encontrar que no pueden ajustar el asiento, notar un olor a quemado o derretido, o ver humo saliendo de debajo del asiento.

Para solucionarlo, los concesionarios instalarán un soporte para las tapas traseras del interruptor del asiento eléctrico y sustituirán las perillas de deslizamientos del asiento sin coste alguno. Hasta que se reparen los vehículos, se ha pedido a los propietarios que estacionen sus coches en el exterior y lejos de edificios.

Las cartas de notificación a los propietarios se enviarán a partir del 30 de julio y unos días antes se notificará a los concesionarios. Kia America, con sede en Irvine (California), no respondió de inmediato a la petición de The Associated Press de comentar por qué estas notificaciones no empezarían hasta finales del mes que viene.

Mientras tanto, los conductores también pueden confirmar si su vehículo específico está incluido en este retiro y encontrar más información utilizando el sitio de la NHTSA y / o plataforma de búsqueda de retiro de Kia.

La llamada a revisión cubre 462,869 Tellurides del año modelo 2020-2024 que fueron fabricados entre el 9 de enero de 2019 y el 29 de mayo de 2024. Kia America estima que el 1% tiene el defecto.

Este no es el único retiro que afecta a los propietarios de Kia Telluride. En marzo, Kia America dijo que estaría retirando más de 427,000 de los SUV Telluride 2020-2024 debido a un defecto que puede hacer que los autos se muevan mientras están estacionados.

El otoño pasado, Kia y Hyundai anunciaron la retirada de otros 3.4 millones de modelos de autos y todoterrenos por riesgo de incendio en el compartimento del motor. Muchos de esos vehículos siguieron circulando meses después, lo que suscitó gran preocupación entre los conductores y los defensores de la seguridad de los consumidores.

Hyundai es propietaria de parte de Kia, aunque las dos empresas operan de forma independiente.