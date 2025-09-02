Nueva York. Kraft Heinz se dividirá en dos empresas una década después de haberse unido en una enorme fusión.

Una de las empresas incluirá comidas no perecederas e incluirá marcas como Heinz, el queso crema Philadelphia y Kraft Mac & Cheese, dijo Kraft Heinz el martes. La otra incluirá marcas como Oscar Mayer, Kraft Singles y Lunchables. Los nombres de las dos empresas se darán a conocer más adelante.

Kraft Heinz dijo en mayo que estaba llevando a cabo una revisión estratégica de la empresa, lo que indicaba una posible división.

“Las marcas de Kraft Heinz son icónicas y queridas, pero la complejidad de nuestra estructura actual hace que sea un desafío asignar capital de manera efectiva, priorizar iniciativas e impulsar el crecimiento en nuestras áreas más prometedoras”, afirmó en un comunicado Miguel Patricio, presidente ejecutivo de Kraft Heinz.

Kraft Heinz no tiene planes de cambiar sus ubicaciones actuales de sede en Chicago y Pittsburgh. Actualmente, espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2026.