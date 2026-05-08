La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que el Departamento de Hacienda comenzará a enviar los tan esperados cheques de alivio contributivo antes de que termine el mesde mayo.

Según explicó la mandataria el jueves, el desembolso forma parte de la nueva medida aprobada por la Legislatura a inicios de febrero y beneficiará a cientos de miles de contribuyentes en Puerto Rico.

El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, indicó que el proceso de envío se activará una vez culminen los ajustes administrativos y los cálculos correspondientes, por lo que los pagos comenzarán a salir de forma escalonada durante las próximas semanas.

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¿Quiénes recibirán el cheque?

El alivio aplicará principalmente a contribuyentes individuales residentes en Puerto Rico que:

Hayan presentado su planilla del año contributivo 2025 a tiempo o con prórroga.

Tengan un ingreso neto tributable de $150,000 o menos.

Además, el beneficio también se ajustará según la composición familiar. Aquellos con dependientes menores de 18 años podrían recibir un impacto mayor, ya que el incentivo contempla el aumento en la deducción por dependientes de $2,500 a $5,000.

Hacienda explicó que el cálculo no se traduce necesariamente en un cheque fijo, sino en un ajuste contributivo que se determina caso por caso.

Cómo se calculará el beneficio

El Departamento de Hacienda utilizará una fórmula progresiva basada en el ingreso:

Contribuyentes con ingresos de hasta $12,500 no recibirán el beneficio adicional, ya que en ese nivel aplica el crédito por trabajo.

Entre $12,500 y $25,000, se devolverá el 6% del exceso sobre los $12,500.

Los porcentajes aumentan progresivamente hasta un máximo de 29%, dependiendo del nivel de ingreso.

En todos los casos, Hacienda recalculará automáticamente las planillas para aplicar la reducción en tasas y la deducción adicional por dependientes, según corresponda.

¿Quiénes no recibirán el pago?

No todos los contribuyentes serán elegibles para recibir el desembolso. Aquellos con deudas pendientes con Hacienda o con la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) verán el pago aplicado primero a esas obligaciones.

“El pago será aplicado a dichas deudas y cualquier remanente será pagado al contribuyente”, explicó la gobernadora.

Tampoco cualificarán quienes hayan optado por la contribución opcional o estén sujetos a la contribución básica alterna.

Impacto del programa

En total, el gobierno destinará aproximadamente $554 millones a este alivio contributivo, que beneficiará a más de 690,000 contribuyentes en la isla.

Hacienda exhortó a los ciudadanos a verificar sus planillas y mantenerse atentos a los desembolsos que comenzarán a realizarse en las próximas semanas.