Washington. El presidente de EE.UU., Donald Trump dijo este jueves que ha ordenado la compra de bonos hipotecarios por valor de 200.000 millones de dólares en un intento por reducir los tipos y cuotas mensuales que deben pagar los estadounidenses al hacerse con una propiedad.

“Como decidí no vender Fannie Mae y Freddie Mac durante mi primer mandato, ahora valen muchas veces esa cantidad —una auténtica fortuna— y tienen 200,000 millones de dólares en efectivo, Por ello, estoy instruyendo a mis representantes para que compren en 200,000 millones de dólares bonos hipotecarios", escribió Trump en su red Truth Social.

Fannie Mae y Freddie Mac son dos de las principales empresas patrocinadas por el Gobierno estadounidense que estabilizan el mercado inmobiliario nacional comprando hipotecas a los bancos.

Trump aseguró que la medida que dice haber ordenado “reducirá las tasas hipotecarias, las cuotas mensuales y hará que el costo de ser propietario de una vivienda sea más asequible”.

Tradicionalmente, la Reserva Federal ha sido el mayor comprador de valores respaldados por hipotecas y en general cuando la Fed u otra entidad como las empresas patrocinadas por el Estado compran importantes volúmenes de activos respaldados por hipotecas, en particular bonos hipotecarios, se reducen las tipos de interés de los préstamos para adquirir inmuebles.

En varias ocasiones, la última el año pasado, Trump ha propuesto planes para privatizar Fannie Mae y Freddie Mac, principalmente a través de grandes ofertas públicas iniciales (OPI).