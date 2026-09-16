WASHINGTON. La Reserva Federal subió el miércoles su tasa de interés de referencia por primera vez desde 2023 en un esfuerzo por reprimir una inflación persistentemente alta, una medida que podría provocar una reacción drástica por parte de la Casa Blanca.

El incremento de un cuarto de punto eleva la tasa clave de la Fed a cerca del 3.9% y, con el tiempo, podría traducirse en mayores costes de endeudamiento para hipotecas, préstamos automotrices y tarjetas de crédito. En un conjunto de proyecciones trimestrales, la Fed también señaló que su comité de fijación de tasas prevé aumentar los tipos por segunda vez a finales de este año hasta el 4.1%.

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“La medida de política monetaria de hoy respaldará un retorno más oportuno” al objetivo de inflación del 2% del banco central, afirmó la Fed en un comunicado.

La medida llega en un momento en que los estadounidenses ya están luchando contra los altos costos de los alimentos, la gasolina y la vivienda. La asequibilidad ha asumido un papel protagónico en las próximas elecciones de medio término, a solo siete semanas de distancia.

El aumento de tasas representa un giro sorprendente para el presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien fue nombrado por el presidente Donald Trump y asumió el cargo principal en mayo. El año pasado, cuando estaba siendo evaluado por Trump, Warsh sugirió con frecuencia que la Fed podría reducir su tasa clave, haciendo eco del llamamiento del presidente a favor de costes de endeudamiento más bajos.

Durante la campaña para el puesto el año pasado, Warsh afirmó que la Fed podía bajar las tasas de interés. Sin embargo, desde que obtuvo la nominación, la guerra de Irán ha elevado drásticamente los precios de la gasolina, impulsando la inflación al 3.7% en julio, según el indicador preferido de la Fed. En abril de 2025, antes de los aranceles de Trump, había caído al 2.3%.

La inflación subyacente, que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía, fue del 3.3% en julio, frente al 3% justo antes de la guerra de Irán.

Trump criticó duramente al predecesor de Warsh, Jerome Powell, por no bajar las tasas con la suficiente rapidez. Su Departamento de Justicia incluso inició una investigación penal contra Powell por un breve testimonio que prestó ante el Congreso el año pasado, aunque esa indagatoria acabó descartándose.

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Kevin Hassett, el principal asesor económico de Trump, fue consultado en una entrevista con Fox News el domingo sobre cómo podría reaccionar Trump ante una subida de tasas.

“Estoy seguro de que no va a estar súper contento, pero defenderá la independencia de Kevin Warsh por encima de todo”, declaró Hassett.

Warsh también podría contar con cierta protección por el hecho de que su suegro es Ronald Lauder, amigo de Trump y multimillonario donante de sus campañas.

Es poco común que la Fed cambie las tasas solo una vez. Por lo general, el banco central emprende una serie de alzas o recortes para empujar la economía en la dirección que busca.

Existe un precedente de un aumento único: en 1997, el expresidente Alan Greenspan subió las tasas un cuarto de punto en marzo de ese año. Sin embargo, en julio se desencadenó una crisis financiera en Asia que llevó a la Fed a mantenerse a la espera. Cuando la crisis empeoró en 1998, la Fed terminó recortando las tasas tres veces ese otoño.