Tener una deuda de miles de dólares en tarjetas de crédito puede convertirse rápidamente en una carga financiera difícil de reducir. Con las tasas de interés actuales, mantener ese balance puede representar miles de dólares al año solamente en intereses.

Según un análisis publicado por CBS News, la tasa promedio de las tarjetas de crédito que generan intereses rondaba el 22%, mientras la deuda total de tarjetas de los consumidores estadounidenses alcanzaba aproximadamente $1.2 trillones. El balance promedio por tarjetahabiente se situaba alrededor de los $8,000.

Pero para quienes deben mucho más que ese promedio, el costo puede ser considerable.

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$25,000 pueden generar $5,500 en intereses

Tomando como referencia una tasa anual de 22%, una persona con un balance de $25,000 acumularía aproximadamente $5,500 en intereses durante un año, si la deuda se mantuviera en ese nivel.

Eso equivale a unos $458 mensuales solamente en intereses.

En otras palabras, una persona podría estar pagando cientos de dólares cada mes sin que ese dinero reduzca directamente los $25,000 que debe.

El costo también puede calcularse día a día. Con una tasa anual de 22%, una deuda de $25,000 genera inicialmente alrededor de $15 diarios en intereses.

El problema de pagar solamente el mínimo

El escenario se vuelve más complicado cuando el consumidor se limita al pago mínimo.

CBS News señala que las compañías de tarjetas suelen establecer pagos mínimos de aproximadamente entre 2% y 3% del balance, aunque la fórmula exacta depende de cada emisor y de los términos de la cuenta.

En una deuda de $25,000, eso podría representar inicialmente entre $500 y $750 mensuales. Sin embargo, si cerca de $458 de ese pago se destinan a cubrir intereses, solamente una parte relativamente pequeña estaría reduciendo el principal.

Con un esquema de pago mínimo del 3% del balance, CBS News estima que una deuda de este tamaño podría tardar décadas en saldarse y generar más de $38,000 en intereses bajo uno de los escenarios analizados.

¿Y si la deuda es de $5,000?

El problema no comienza necesariamente con una deuda de cinco cifras.

En otro análisis, CBS News calculó que una persona con $5,000 en una tarjeta al 22% de interés que solamente realiza pagos mínimos podría tardar más de 23 años en saldar la deuda y terminar pagando más de $8,500 en intereses, dependiendo de la fórmula utilizada por el emisor.

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Esto ilustra por qué los expertos financieros recomiendan evitar mantener balances elevados durante largos periodos.

¿Qué puede hacer el consumidor?

Una de las estrategias más sencillas es pagar más que el mínimo. Cada dólar adicional que se destina al principal reduce la cantidad sobre la cual se calculan futuros intereses.

Otra alternativa puede ser una transferencia de balance a una tarjeta que ofrezca una tasa promocional de 0%, aunque estas ofertas suelen tener cargos de transferencia y la tasa puede aumentar cuando termina el periodo promocional.

También existe la posibilidad de consolidar varias deudas mediante un préstamo con una tasa menor. CBS News ha señalado que esta alternativa puede reducir considerablemente el costo total cuando el consumidor consigue una tasa significativamente inferior a la de sus tarjetas.

Los consumidores que atraviesan dificultades económicas también pueden comunicarse directamente con el emisor de su tarjeta para preguntar por una reducción de la tasa o por programas de asistencia.

El costo no está solamente en lo que debes

El principal riesgo de una deuda de tarjeta de crédito no es únicamente el balance que aparece en el estado de cuenta.

Es el tiempo que permanece allí.

Una deuda que parece manejable puede terminar costando miles de dólares adicionales cuando se acumulan intereses durante años. Por eso, reducir el balance lo antes posible —incluso aumentando modestamente el pago mensual— puede significar que una mayor parte del dinero termine reduciendo la deuda en lugar de cubrir intereses.