Probablemente alguna vez hayas sentido la tentación de aceptar la oferta de una tarjeta de crédito que te ofreció una tienda que frecuentas, y quizás te preguntas cuál es la mejor manera de actuar en lo que se refiere a aceptar nuevas tarjetas de crédito.

De acuerdo con el analista financiero Alex Vallellanes, creador de MoneyAcción, ante todo debes saber que una tarjeta de crédito “es una herramienta”, y como tal, “es útil si se usa correctamente, pero puede convertirse en un problema serio si no la sabes utilizar”.

Lo primero que recomienda para decidir abrir una tarjeta de crédito, es que “tienes que tener una base, unos fundamentos en tu vida financiera”. Eso implica tener “unos ingresos estables”, que te permitan “pagar el balance completo cada mes” si vas a usar esa tarjeta.

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Además, exhorta a tener un fondo de emergencia, que cubra al menos de tres a seis meses de los gastos básicos, es decir, renta o hipoteca, la compra, utilidades (agua, luz, teléfono), el carro. Nunca debes pensar en esa tarjeta para usar en una emergencia, pues “lo menos que uno quiere en una emergencia financiera es coger más deuda a un interés alto. Eso es una receta para un desastre”.

Recomendó pedir la tarjeta cuando necesites protección, “especialmente para viajes, tienes que hacer algún depósito, y no quieres dar tu cuenta de banco”.

En cambio, no debes solicitarla cuando: no tienes ingresos estables; para comprar algo que no puedes pagar; o cuando te la ofrecen en un ‘check out’ de alguna tienda.

También es importante elegir el tipo de tarjeta adecuado, pues “no todas las tarjetas son iguales, tienen usos distintos, y consecuencias distintas”. Entre las tarjetas más comunes están las que ofrecen:

-Puntos o millas: permiten adquirir viajes o estadías en hoteles con el uso de la tarjeta; de las más populares, “uno de los mejores usos”.

-“Cash back”: devuelven un pequeño porcentaje del uso que hagas en ciertas categorías; buena para pagar gastos fijos, para los que ya tienes presupuesto destinado, y luego saldar el balance de la tarjeta de inmediato.

-Descuento en ciertas tiendas: “son de las tarjetas con intereses más altos”, y por lo tanto de las más peligrosas, con consecuencias más altas que los beneficios.

-0% de intereses por un periodo, usualmente 12 o 18 meses: “útiles para compras grandes”, como una nevera o muebles; pero tienes que tener mucho cuidado de observar estrictamente ese periodo de gracia, pues cualquier balance pendiente remonta los intereses a la fecha original de la compra.

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-Las “secure”: “sirven para construir un historial de crédito”, pero te piden hacer un depósito, de manera que básicamente construyes ese crédito con tu propio dinero.

Vallellanes indicó que puedes sacar varias tarjetas, para usos distintos, pero exhortó a evitar solicitar varias tarjetas en poco tiempo, porque en cada solicitud el banco hace una indagación que queda en tu reporte de crédito, y puede bajar tu puntuación. La recomendación es aplicar como máximo a una o dos tarjetas nuevas por año.

Si está disponible, recomienda la opción de preaprobación con un ‘soft inquiry’, o indagación suave, de manera que puedas tener una idea de si te van a aprobar o no sin que afecte tanto tu puntuación de crédito.

Por otro lado, el analista subrayó que “hacer el pago mínimo es lo más peligroso”, pues se acumulan intereses, y puedes terminar pagando por años, y probablemente el doble de la cantidad original. En ese sentido, reiteró la recomendación de no comprar nada que no puedas pagar por completo ese mismo mes.

“No debes usar la tarjeta como una extensión de tu sueldo. Si vas a usar la tarjeta para un estilo de vida que tu propia cuenta de banco no puede cubrir, eso es el principio de una deuda astronómica y exponencial, que va a crecer sola”, insistió. “La tarjeta es dinero prestado, con condiciones, con intereses, y con consecuencias”.

Las letras chiquitas

¿Qué es lo esencial a leer en las letras chiquitas para saber los beneficios reales?

- Cuál es el APR, el interés real.

- Cuánto es la cuota anual.

- Cuándo es el periodo de gracia (especialmente si ofrece 0% de interés por un tiempo).

- Cuándo vencen los puntos, o millaje, si es tarjeta que acumula puntos o millaje.