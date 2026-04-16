El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 1216, una medida que busca evitar que las tarifas por procesamiento de pagos electrónicos de tarjetas de crédito se calculen sobre la parte correspondiente a impuestos en las transacciones en Puerto Rico.

La medida, que también tiene como coautor al portavoz del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, busca aliviar los costos que enfrentan los comerciantes en este tipo de transacciones.

Actualmente, estas tarifas se cobran sobre el total de cada venta e incluyen tanto el costo del producto o servicio como los impuestos. Estas comisiones suelen estar entre 1% y 3%, aunque pueden ser más altas en algunos casos.

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Según el presidente cameral, esta práctica hace que los comerciantes paguen cargos sobre dinero que no es suyo.

“Ello implica que el comerciante paga una comisión porcentual sobre fondos que no constituyen ingreso propio, sino cantidades que está legalmente obligado a recaudar y remitir al Gobierno”, mencionó el legislador en declaraciones escritas.

“Desde el punto de vista jurídico y económico, el comerciante actúa como agente retenedor del Estado en la captación del IVU. No obtiene ganancia ni beneficio económico alguno sobre esa partida. Sin embargo, bajo el modelo actual, las tarifas de intercambio se aplican también sobre ese componente contributivo, utilizando una base de cálculo que incluye partidas que no constituyen ingreso del comercio”, agregó.

Méndez terminó indicando que la medida establece una norma clara para cambiar esa base de cálculo y excluir la parte correspondiente a impuestos, siempre que esa información se pueda identificar de forma electrónica.

El proyecto también menciona que en otras jurisdicciones ya se han tomado medidas similares. En 2024, el estado de Illinois aprobó una ley que prohíbe cobrar este tipo de tarifas sobre la parte correspondiente a impuestos en las transacciones electrónicas.