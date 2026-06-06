Realizar únicamente el pago mínimo en las tarjetas de crédito mantiene la cuenta al día y evita cargos por mora, pero no contribuye de forma significativa a reducir la deuda, según un análisis del portal financiero NerdWallet.

De acuerdo con la publicación, esta práctica puede parecer una solución temporal en momentos de dificultad económica, pero como estrategia a largo plazo puede convertirse en un problema financiero importante.

NerdWallet explica que los emisores de tarjetas suelen establecer pagos mínimos muy bajos, generalmente de entre el 1% y el 2% del balance, o una cantidad fija, lo que permite al consumidor mantenerse al corriente sin enfrentar penalidades, pero con un avance muy limitado en la reducción del saldo.

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Deudas que pueden tardar más de una década

El medio destaca que muchos estados de cuenta incluyen una advertencia sobre el “tiempo de pago mínimo”, que estima cuánto tomaría saldar la deuda si solo se realiza ese tipo de pago cada mes.

En algunos casos, una deuda de miles de dólares puede tardar más de 10 años en ser eliminada si no se realizan pagos adicionales al mínimo requerido.

Intereses que multiplican la deuda

Otro de los principales riesgos señalados es la acumulación de intereses. NerdWallet advierte que, fuera de promociones con 0% APR, las tasas de interés pueden superar el 30%, lo que provoca que el saldo crezca significativamente con el tiempo.

El portal ilustra que una deuda de ejemplo de aproximadamente $2,800 podría generar miles de dólares adicionales en intereses si solo se realizan pagos mínimos, llegando incluso a duplicar o triplicar el costo original de las compras.

Impacto en el crédito personal

El análisis también señala que mantener balances altos puede afectar el puntaje de crédito, debido al aumento en la utilización del crédito disponible. Este factor es clave en la evaluación de los burós de crédito y puede influir en la aprobación de préstamos, alquileres e incluso oportunidades laborales.

NerdWallet recomienda mantener una utilización de crédito por debajo del 30% del límite disponible para evitar efectos negativos en la puntuación crediticia.

Cómo romper el ciclo de la deuda

Entre las recomendaciones del portal financiero se incluyen estrategias como automatizar pagos superiores al mínimo, recortar gastos no esenciales, aumentar ingresos mediante trabajos adicionales y explorar opciones de consolidación o refinanciamiento de deudas.

El medio también sugiere que, en casos de dificultades financieras severas, los consumidores evalúen planes de manejo de deuda o asesoría especializada para evitar que la situación empeore.

Finalmente, NerdWallet enfatiza que cualquier ingreso adicional —como bonos, reembolsos de impuestos o aumentos salariales— puede ser utilizado estratégicamente para reducir el saldo de la deuda más rápido y evitar que continúe creciendo con el tiempo.