¡La suerte sigue sonriendo a Puerto Rico! Luego de los múltiples premios que dejó el Powerball en la Isla la pasada semana, este domingo se reportó un nuevo ganador de $50,000 en el sorteo.

El afortunado obtuvo el premio mediante la opción Double Play, según el portal oficial de la lotería. Los números ganadores fueron 4, 27, 65, 66 y 69, con el bolo rojo 4.

Además del premio de $50,000, también se vendieron varios boletos premiados con $500.

Powerball en Puerto Rico sorteo del 30 de mayo ( Fotocaptura )

Por otro lado, nadie logró acertar los números del premio mayor, por lo que el acumulado aumentó a $170 millones para el próximo sorteo.

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La pasada semana, en Puerto Rico se vendió un premio de $500,000, también gracias a una jugada con Doble Play, y otros varios de $50,000.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.