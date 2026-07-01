El intenso calor del verano ya se siente con fuerza y, para muchas personas, esto se traduce en noches difíciles para dormir dentro del hogar.

Ante esta situación, el aire acondicionado suele convertirse en la solución más inmediata, aunque no siempre está disponible o resulta conveniente por su costo energético.

El uso de este equipo, aunque efectivo, implica una serie de desventajas. Entre ellas destaca su alto consumo de electricidad, lo que puede incrementar significativamente la factura del hogar y, al mismo tiempo, tener un impacto ambiental asociado al uso de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.

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A esto se suman posibles efectos en la salud, como resequedad en la piel y las mucosas, así como molestias respiratorias derivadas de ambientes con baja humedad. También son frecuentes los malestares musculares y articulares provocados por los cambios bruscos de temperatura al pasar de espacios climatizados al calor exterior.

Además, su mantenimiento requiere atención constante para evitar la acumulación de polvo y bacterias, lo que representa un costo adicional para los usuarios.

Alternativas para refrescar el hogar sin aire acondicionado

En medio de estas limitaciones, han surgido alternativas para intentar mantener los espacios más frescos sin recurrir al aire acondicionado.

El arquitecto mexicano Leonardo Rogel, conocido en redes sociales y con casi 1.5 millones de seguidores en TikTok, ha compartido varios consejos prácticos basados en el uso de abanicos.

Rogel explica que los ventiladores no enfrían el aire, sino que lo recirculan, por lo que su efectividad depende directamente de la temperatura del ambiente. Si el aire del cuarto está caliente, el efecto de enfriamiento es limitado.

Por ello, propone estrategias enfocadas en reducir la sensación térmica dentro del espacio antes de dormir.

Uno de los métodos consiste en rociar la habitación con agua fría mediante un atomizador minutos antes de acostarse, con el objetivo de refrescar el ambiente.

Otra técnica más elaborada sugiere humedecer una toalla con agua fría y colocarla detrás del ventilador. De esta manera, al evaporarse el agua, el aire se enfría ligeramente antes de ser distribuido por el ventilador, generando una sensación de mayor frescura en la habitación.

Estas alternativas, aunque simples, buscan ofrecer soluciones accesibles para sobrellevar las altas temperaturas del verano sin depender del aire acondicionado.