Los problemas de generación eléctrica en Puerto Rico continúan este lunes, por lo que el sistema enfrenta nuevamente la posibilidad de interrupciones de servicio durante la tarde, cuando aumenta la demanda de energía.

Así lo confirmó LUMA Energy, empresa encargada de la transmisión y distribución del sistema eléctrico en Puerto Rico, mediante un mensaje publicado en su canal de WhatsApp, en el que advirtió que, a medida que se acercan las horas de mayor consumo —entre las 6:00 y las 10:00 de la noche—, aumenta la probabilidad de relevos de carga.

“Es probable que debido a que las reservas de generacion continuan bajas esta noche aumenta la probabilidad de relevos de carga”, dijo LUMA, al recordar que ellos no son responsables de la generacion electrica en la Isla.

PUBLICIDAD

Relacionadas Otra avería en Costa Sur deja sobre 300 mil a oscuras

Más temprano, Genera PR informó que los problemas en generación respondían a la salida de servicio de la Unidad 6 de la Central San Juan, reportada el domingo. Esa unidad sufrió problemas en su sistema de excitación, el mecanismo encargado de suministrar la corriente necesaria para crear el campo magnético del generador y mantener estable el voltaje de salida. Su salida provocó relevos de carga ayer.

A este escenario se sumó la situación en la Unidad 6 de la Central Costa Sur, en Guayanilla, donde continúan los trabajos tras el evento ocurrido el pasado 16 de julio, que permanece bajo investigación y que también provocó interrupciones eléctricas.

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN – 8:00 AM



Durante la noche de ayer, la unidad 6 de Central San Juan salió de servicio por problemas en su sistema de excitación, el mecanismo que suministra la corriente necesaria para producir el campo magnético del generador y mantener… — Genera PR (@Genera_PR) August 3, 2026

También ayer, Genera PR informó que habían culminado las pruebas técnicas y que se habían reemplazado tres pararrayos que presentaban fallas en la subestación cercana a la Unidad 6. Sin embargo, durante el proceso de arranque de la unidad surgieron nuevos inconvenientes.

Según explicó la empresa, se detectaron problemas con la Válvula de Control Principal (Main Control Valve), por lo que se realiza un diagnóstico para poder continuar con el procedimiento.

“Se le está realizando un diagnóstico para poder continuar con el proceso de arranque”, indicó Genera PR.