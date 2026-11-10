Un jugador o jugadora de Powerball en Puerto Rico se llevó un premio de $500,000 durante el sorteo celebrado anoche, lunes 9 de noviembre, bajo la modalidad de Double Play.

Según los resultados publicados en el portal oficial de la lotería estadounidense, los números ganadores del sorteo fueron el 7, 12, 47, 56 y 68, con el bolo rojo 11.

El premio de medio millón de dólares cayó en la Isla mediante la modalidad de Double Play, que permite a los jugadores participar en un sorteo adicional por $1 más en su jugada, con la oportunidad de ganar premios de hasta $10 millones.

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La jugada ganadora fue adquirida mediante una jugada automática en González Pharmacy Care Corp., establecimiento ubicado en el municipio de San Sebastián, según informó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

Cae premio de $500,000 en Puerto Rico ( Fotocaptura )

Además del premio de $500,000, en Puerto Rico se registraron más de una decena de premios de $500 durante el sorteo.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.