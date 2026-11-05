Un jugador de Nueva Jersey se convirtió en el nuevo millonario del Powerball al acertar los seis números del sorteo del miércoles y llevarse un premio estimado de $847 millones, informó la compañía este jueves.

La combinación ganadora fue 15, 34, 41, 53 y 56, junto al número rojo del Powerball, 21. El sorteo también contó con un multiplicador Power Play de 2X.

La persona afortunada tendrá dos alternativas para reclamar el premio: recibir un pago único de $363.1 millones o escoger una anualidad que distribuiría el dinero durante 29 años.

En esta ocasión, ningún jugador acertó los cinco números blancos para obtener los premios secundarios de $2 millones y $1 millón.

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Según los funcionarios de la lotería, el jackpot del miércoles se convirtió en el noveno más grande en la historia del Powerball y el segundo mayor premio otorgado en lo que va de año. Inicialmente, se había estimado en $835 millones, pero la cifra fue revisada posteriormente a $847 millones.

La última vez que alguien acertó el premio mayor fue el pasado 12 de agosto, cuando un jugador de Illinois ganó un jackpot de $1,040 millones.

Tras conocerse el nuevo ganador, el premio mayor volverá a comenzar en $20 millones para el sorteo del próximo sábado.

Los sorteos del Powerball se celebran tres veces por semana —lunes, miércoles y sábados— a las 10:59 p.m., hora del Este. Las probabilidades de acertar los seis números y llevarse el jackpot son de aproximadamente una en 292.2 millones.

Este ciclo del premio también marcó un precedente para el juego, pues fue la primera vez que jugadores del Reino Unido participaron desde el comienzo de una serie de sorteos. La venta de boletos en ese país se amplió en julio.

De acuerdo con la lotería, también es la primera ocasión en que una lotería fuera de Estados Unidos contribuye al premio mayor del Powerball.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.