El premio mayor de Powerball aumentó a un estimado de $835 millones luego de que el sorteo del lunes por la noche concluyera sin ganadores del premio principal.

Ningún boleto logró acertar los seis números sorteados: 7, 23, 29, 64 y 66, junto con el número rojo de Powerball, que fue el 23.

Sin embargo, un jugador en Delaware estuvo cerca de llevarse el premio multimillonario al acertar cinco de los números. Ese boleto recibirá un premio de $1 millón.

La próxima oportunidad para ganar el acumulado será este miércoles por la noche. El premio mayor se estima en $835 millones, aunque la persona ganadora también podría optar por recibir un pago único en efectivo de aproximadamente $357.9 millones.

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Las probabilidades de acertar la combinación ganadora y llevarse el premio principal de Powerball son de aproximadamente una en 292 millones.

¿Cuánto cuesta jugar?

Cada jugada de Powerball cuesta $2. Sin embargo, las probabilidades de acertar los seis números y ganar el premio mayor son de una en 292.2 millones, según los funcionarios de la lotería.

El monto anunciado del premio mayor corresponde a la opción de pagos anuales. Quienes opten por el pago único reciben una cantidad menor, además de estar sujetos a las retenciones e impuestos correspondientes.

Tan reciente como el pasado sábado, el sorteo del Powerball dejó un premio de $150,000 para un jugador en Puerto Rico.

El boleto premiado con $150,000 se vendió a través de una jugada manual en el negocio Players Café, ubicado en el municipio de Bayamón, según informó Heidi Hernández Olivo, secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico.

Además de este boleto premiado se vendieron en Puerto Rico otros boletos con premios menores de $500 y $300.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.