El premio mayor de Powerball aumentó a un estimado de $760 millones, luego de que ningún boleto acertara los seis números del sorteo celebrado el miércoles por la noche.

Los números ganadores fueron 11, 13, 16, 47 y 60, mientras que el número de la bola roja, conocida como Powerball, fue el 13.

Si una persona acierta la combinación ganadora en el próximo sorteo, tendrá la opción de recibir el premio mediante pagos anuales o escoger un desembolso único en efectivo valorado en aproximadamente $326 millones, antes de impuestos.

El premio sigue aumentando

El premio acumulado es el tercero más grande registrado en lo que va de año, según la información difundida sobre el sorteo.

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La suma ha seguido creciendo desde el pasado 12 de agosto, cuando un boleto vendido en Illinois ganó un premio de $1,040 millones.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Powerball?

El próximo sorteo está programado para el sábado, 31 de octubre, a las 10:59 p.m., hora del este de Estados Unidos.

Los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados.

¿Cuánto cuesta jugar?

Cada jugada de Powerball cuesta $2. Sin embargo, las probabilidades de acertar los seis números y ganar el premio mayor son de una en 292.2 millones, según los funcionarios de la lotería.

El monto anunciado del premio mayor corresponde a la opción de pagos anuales. Quienes opten por el pago único reciben una cantidad menor, además de estar sujetos a las retenciones e impuestos correspondientes.

Tan reciente como el pasado lunes, el sorteo del Powerball dejó un premio de $150,000 para un jugador en Puerto Rico.

El boleto ganador se vendió mediante una jugada automática en el garaje VP Racing Fuels, ubicado en la avenida José Villares, en Caguas, informó la secretaria del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

Además del premio de $150,000, se registraron otros premios menores de $300 en la Isla.

Este es el tercer premio de Powerball que se registra en Puerto Rico en menos de dos semanas. El sábado, 17 de octubre, se vendió un boleto ganador de $50,000, mientras que el miércoles, 21 de octubre, se registró otro premio de $100,000.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.