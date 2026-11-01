¡Otro premio cae en Puerto Rico! El sorteo del Powerball celebrado la noche de Halloween dejó un boleto ganador de $150,000 en la Isla.

Según el portal de la Lotería Electrónica, los números ganadores fueron 16, 52, 55, 58 y 67, mientras que el bolo rojo fue el 24.

El boleto premiado con $150,000 se vendió a través de una jugada manual en el negocio Players Café, ubicado en el municipio de Bayamón, según informó Heidi Hernández Olivo, secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico.

“Siempre es bueno poder anunciar un nuevo ganador. En esta ocasión, el premio de $150,000 llegó a Bayamón, y esperamos que sea una gran noticia para la persona afortunada y su familia”, dijo la funcionaria.

PUBLICIDAD

Además de este boleto premiado se vendieron en Puerto Rico otros boletos con premios menores de $500 y $300.

Premio de $150,000 del Powerball sorteo 31 de octubre. ( Fotocaptura )

El pasado martes, otro premio de $150,000 fue vendido en el pueblo de Caguas. Anterior a eso, se habían registrado en la Isla jugadas ganadoras por $100,000 y $50,000.

Sin embargo, nadie acertó la combinación completa, por lo que el premio mayor continuó acumulándose y alcanzó los $770 millones. Quien gane tendrá la opción de recibir esa cantidad mediante una anualidad o un pago único en efectivo de aproximadamente $330 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.