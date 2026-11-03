Luego del sorteo del lunes, el premio gordo del Powerball ascendió a $835 millones, y miles de jugadores en Puerto Rico y Estados Unidos buscarán la forma de conquistar esa fortuna en la tirada de mañana, miércoles.

En medio de la fiebre por la codiciada bolsa, aficionados y cibernautas han revivido el singular ritual que un afortunado puso en práctica hace más de dos años y que coincidió con una histórica victoria.

Mientras muchos jugadores recurren a fechas de cumpleaños, amuletos de la suerte o cábalas personales antes de comprar sus boletos, Cheng Saephan —residente de Oregón que en abril de 2024 se llevó, junto a su esposa y una amiga, un premio acumulado de $1,300 millones— optó por una rutina que consistió en una nota en papel, una almohada y un ejercicio de manifestación.

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¿En qué consiste el ritual?

La práctica que popularizó Saephan no necesita elementos costosos ni fórmulas complejas; su único instrumento es una hoja de papel donde se plasman las combinaciones numéricas deseadas antes de validarlas en la máquina de la lotería.

Quienes replican la tradición siguen este procedimiento:

Elige tus números: Selecciona cinco números del 1 al 69 para los bolos blancos y uno adicional del 1 al 26 para el bolo rojo del Powerball. Puedes emplear fechas significativas o solicitar una jugada automática ( quick pick ).

Selecciona cinco números del 1 al 69 para los bolos blancos y uno adicional del 1 al 26 para el bolo rojo del Powerball. Puedes emplear fechas significativas o solicitar una jugada automática ( ). Escríbelos en un papel: Anota los seis dígitos en una hoja limpia, asegurándote de distinguir claramente los primeros cinco números de la cifra complementaria del Powerball.

Anota los seis dígitos en una hoja limpia, asegurándote de distinguir claramente los primeros cinco números de la cifra complementaria del Powerball. Coloca el papel debajo de la almohada: Antes de acostarte, ubica la hoja con los números anotados debajo de tu almohada. La creencia popular sostiene que se debe descansar sobre la combinación durante las noches previas al sorteo.

Antes de acostarte, ubica la hoja con los números anotados debajo de tu almohada. La creencia popular sostiene que se debe descansar sobre la combinación durante las noches previas al sorteo. Mantén una intención positiva: Quienes siguen la costumbre suelen acompañar el proceso con meditaciones, peticiones o pensamientos dirigidos a sus metas económicas.

Quienes siguen la costumbre suelen acompañar el proceso con meditaciones, peticiones o pensamientos dirigidos a sus metas económicas. Conserva tu jugada: Al momento de visitar el terminal de ventas, adquiere la combinación exacta que mantuviste bajo la almohada y corrobora que el boleto impreso refleje los mismos dígitos.

El portal Axios reportó en 2024 que, tras cobrar el millonario premio, Saephan relató que escribió sus números y durmió con ellos debajo de su almohada a lo largo de varias semanas previas al sorteo. El hombre, quien en ese momento enfrentaba un diagnóstico de cáncer, explicó que realizó oraciones constantes en busca de ayuda para garantizar la estabilidad económica de su familia.

¿Cuán posible es ganar el premio gordo?

Conforme a las reglas del juego que administra la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés), la probabilidad matemática de acertar los cinco bolos blancos y el bolo rojo es de 1 en 292.2 millones.

Cada jugada regular tiene un costo de $2 y los sorteos se transmiten los lunes, miércoles y sábados a las 12:00 de la medianoche (hora de Puerto Rico). En la Isla, las ventas de boletos en los terminales de Lotería Electrónica cierran a las 10:00 p.m. en las noches de sorteo.

Para el sorteo de este miércoles, 4 de noviembre, el bote anunciado se sitúa en $835 millones si el ganador opta por la modalidad de anualidades, consistente en 30 pagos distribuidos a lo largo de 29 años.

De inclinarse por el pago global en efectivo (cash option), la suma inmediata estimada se ubica en $357.9 millones, cantidad sujeta a las retenciones contributivas correspondientes.