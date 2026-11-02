¿Llegará a una cifra récord? Eso todavía está por verse.

Lo que sí es cierto es que el premio mayor de Powerball sigue en aumento y en la noche de este lunes hay $793 millones en juego, luego de que ningún boleto acertara los seis números del sorteo celebrado el sábado por la noche.

Los números ganadores fueron 16, 52, 55, 58 y 67, mientras que el número de la bola roja, conocida como Powerball, fue el 24.

Si una persona acierta la combinación ganadora en el sorteo de hoy, tendrá la opción de recibir el premio mediante pagos anuales o escoger un desembolso único en efectivo valorado en aproximadamente $339.9 millones, antes de impuestos.

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El premio sigue aumentando

El premio acumulado es el tercero más grande registrado en lo que va de año, según la información difundida sobre el sorteo.

La suma ha seguido creciendo desde el pasado 12 de agosto, cuando un boleto vendido en Illinois ganó un premio de $1,040 millones.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Powerball?

El próximo sorteo está programado para este lunes, 2 de noviembre, a las 10:59 p.m., hora del este de Estados Unidos.

Los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados.

¿Cuánto cuesta jugar?

Cada jugada de Powerball cuesta $2. Sin embargo, las probabilidades de acertar los seis números y ganar el premio mayor son de una en 292.2 millones, según los funcionarios de la lotería.

El monto anunciado del premio mayor corresponde a la opción de pagos anuales. Quienes opten por el pago único reciben una cantidad menor, además de estar sujetos a las retenciones e impuestos correspondientes.

Tan reciente como el pasado sábado, el sorteo del Powerball dejó un premio de $150,000 para un jugador en Puerto Rico.

El boleto premiado con $150,000 se vendió a través de una jugada manual en el negocio Players Café, ubicado en el municipio de Bayamón, según informó Heidi Hernández Olivo, secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico.

Además de este boleto premiado se vendieron en Puerto Rico otros boletos con premios menores de $500 y $300.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.