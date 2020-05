La cadena de venta de moda Nordstrom no reabrirá 16 de sus tiendas, incluyendo su establecimiento en The Mall of San Juan que cerrará permanentemente.

El anuncio de la reestructuración “para fortalecer el negocio a largo plazo” se realizó el pasado 5 de mayo a través de un comunicado de prensa, pero no fue hasta hoy que se hizo público que incluiría la única tienda ubicada en Puerto Rico y que fue inaugurada en marzo de 2015.

La tienda de Nordstrom en el Mall of San Juan reabrió el viernes 9 de noviembre de 2018, después de más de un año de clausura por los trabajos de reconstrucción en la inmueble por los daños que sufrió por el paso del huracán María en septiembre de 2017.

“Agradecemos a Nordstrom por su alianza en San Juan. Siguiendo hacia adelante, Taubman está comprometido con traer inquilinos nuevos y únicos a The Mall of San Juan y el espacio de Nordstrom proveerá esa oportunidad”, manifestó por escrito la gerente general del centro comercial, Marnie Marquina.

La administrativa también destacó que, una vez sea posible, abrirán sus puertas de la “manera más segura posible”.

Reacción de Nordstrom

Con las tiendas cerradas temporalmente desde el pasado 17 de marzo, Nordstrom planea reabrir tiendas en un “enfoque gradual, mercado por mercado”, donde lo permitan las autoridades locales.

Además, aseguran que priorizarán “la salud y la seguridad de los empleados, clientes y comunidades”.

La compañía explicó que el cierre fue de acuerdo a las necesidades de cada mercado y que incurrirán en cargos asociados con estos cierres.

“Hemos estado invirtiendo en nuestras capacidades digitales y físicas para mantener el ritmo de las expectativas de los clientes que cambian rápidamente. El impacto de COVID-19 solo está acelerando la importancia de estas capacidades para servir a los clientes. Más que nunca, necesitamos trabajar con flexibilidad y velocidad. Nuestra estrategia de mercado ayuda con ambos, acercando el inventario al lugar donde viven y trabajan los clientes, permitiéndonos usar nuestras tiendas como centros de distribución para llevar productos a los clientes más rápido y conectando experiencias digitales y físicas con servicios como la recogida y devolución”, sostuvo el director ejecutivo de Nordstrom, Erik Nordstrom.

Nordstrom también está reestructurando sus regiones, roles de soporte y organización corporativa. Se espera que esta reestructuración genere un ahorro de gastos de aproximadamente $150 millones, o el 30 por ciento de los planes anunciados previamente por la compañía para reducciones netas de efectivo de más de $500 millones en gastos operativos, gastos de capital y capital de trabajo.

Estas acciones, combinadas con su plan de ahorro inicial de $200 a $250 millones, representan una reducción en los gastos generales no relacionados con la ocupación de aproximadamente el 20 por ciento.