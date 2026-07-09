Primero fui a probarla en la aridez de las inmensas planicies de Arizona y ahora en el verdor de las montañas y costas de nuestra Isla del Encanto.

Y es que previo a su lanzamiento en Puerto Rico, fui a cubrir un evento periodístico en Arizona en el que Toyota nos presentó la nueva sexta generación de su campeona en ventas a nivel global, la RAV4.

La RAV4 que acabo de probar el pasado fin de semana es el máximo modelo off road, la Woodland.

En Arizona la corrí en un retante tramo fuera del pavimento, pero acá en la Isla la experimenté de una manera mucho más relajante: en un largo paseo dominguero montaña adentro desde Cayey y Guavate por toda la carretera PR-184 hasta reaparecer en Patillas.

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En esta nueva generación, la RAV4 pasa a ser una línea exclusivamente híbrida. Es decir que no hay nuevas que sean impulsadas solamente por motor de gasolina. Todas son híbridas.

En algunos modelos son híbridas regulares y en algunos existe la opción para un sistema híbrido enchufable o plug in hybrid. En varios modelos se ofrecen ambas opciones.

8 Fotos En esta nueva generación, los modelos pasan a ser una línea exclusivamente híbrida.

También se puede seleccionar entre tracción delantera o en las cuatro ruedas (AWD), aunque algunos modelos son AWD solamente.

La línea RAV4 completa es muy amplia con un total de siete modelos divididos en cuatro grupos o “grados” principales.

Estos son “Core” que incluye los modelos LE, XLE Premium y Limited; Sport, que contiene los modelos SE y XSE; la que acabo de manejar, la Woodland que viene en un solo una, pero está disponible en formatos de híbrida regular o híbrida enchufable y, finalmente, la máxima deportiva, la GR Sport, que viene en un solo modelo y es únicamente híbrida enchufable.

Las híbridas enchufables tienen una batería secundaria que permite transitar únicamente con electricidad.

Con esta función una RAV4 puede recorrer distancias de hasta 54 millas sin consumir ni una gota de gasolina.

En todos los modelos y combinaciones el motor de gasolina es un cuatro cilindros de 2.5 litros que, en conjunto al sistema eléctrico, genera 226 caballos de fuerza en las versiones de tracción delantera, 236 en las AWD y 324 en las híbridas enchufables.

En todas, la transmisión es una CVT electrónica llamada eCVT. Por ser híbridas, la RAV4 ofrece excelente ahorro de gasolina.

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Dependiendo del modelo, el rendimiento máximo puede ser de hasta 46 millas por galón.

En este videoreportaje, en el que les explico toda la línea podrán ver las distintas variantes de la RAV4 así como la Woodland en una ruta off road:https://www.youtube.com/watch?v=-ueOPf5RejU&t=770s

Las 3 caras de la RAV4

La tres líneas principales de la nueva RAV4 tiene cada una su propio diseño frontal. Aquí te los explico:

Este ejemplar a continuación pertenece al grado principal “Core” (que contiene los modelos LE, XLE y Limited). Se distingue por una parrilla más elegante, más elaborada y del mismo color de la carrocería

Toyota RAV4, Core ( Andrés O'Neill )

Esta es la GR, que por ser la máxima deportiva de la línea, tiene una parrilla negra más grande y ancha y con subparrillas y conductos de aire que son funcionales y no de adorno.

Toyota RAV4, GR Sport ( Andrés O'Neill )

Esta es la Woodland y es la “off roader” seria de la línea. Como no se necesitan lujos en el “off road”, tiene un diseño frontal mucho más simple, menos elaborado y más convencional. Tiene integradas unas luces LED de neblina.

Toyota RAV4, Woodland ( Andrés O'Neill )

Por su apariencia más ruda, la Woodland rompe con el elemento visual común de las Core y la GR en el que una barra negra horizontal corre por encima de la parrilla para unir visualmente a los dos focos principales. En cambio, en la Woodland una barra horizontal del color de la carrocería separa visualmente los focos a la vez que divide la parrilla.

¿Cuál de los tres diseños prefieres?