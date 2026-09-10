Los amantes de la comida tienen nuevas opciones por toda la isla con las aperturas de varios establecimientos.

Para quienes se inclinan por lo criollo y saludable, sepan que Criolite, la propuesta gastronómica de la chef puertorriqueña Rosa García, celebró la apertura de La Parada Criolite, un nuevo concepto pop-up en Las Piedras.

En La Parada, puedes adquirir lasañas de carne, de pollo, pastelones, sándwiches y variedad de pastelería en un espacio frente a su local, ubicado en la PR-183, frente a los almacenes de Ralph’s Food.

“Con La Parada queremos mantener el contacto y estar más cerca de nuestra gente. Sabemos que muchas personas buscan alternativas que les permitan resolver sus comidas sin sacrificar el sabor que les gusta y con el que se identifican. Queremos que pasen, vean lo nuevo que todavía no está disponible en nuestra página en internet, se lleven sus favoritos y disfruten un pedacito de Criolite en su mesa”, expresó la chef Rosa García.

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Más opciones

Si lo tuyo es el pollo, entérate de que este jueves 10 de septiembre abre Slim Chickens, en la zona de San Patricio en Guaynabo.

Screenshot ( Suministrada )

La cadena es reconocida por preparar diariamente pollo fresco empanado a mano y cocinado al momento. La marca ha ganado popularidad por sus chicken tenders, alitas, batidas, postres y una selección de 14 salsas exclusivas, ofreciendo una experiencia gastronómica inspirada en la hospitalidad del sur de Estados Unidos.

Mientras, en Carolina, ya está en operaciones un nuevo Chick-fil-A localizado en Plaza Escorial.

El local cuenta con un horario de lunes a sábado, de 6:30 a.m. a 10:00 p.m., ofreciendo servicio en el restaurante, por servi-carro, órdenes para llevar, catering y delivery a tráves de Uber Eats. Además, tiene una terraza exterior techada, brindando un espacio adicional para que los clientes puedan reunirse, compartir y disfrutar.

La cadena de restaurantes también incluye en su oferta reciente el chicken & waffles sándwich, una batida de s’mores y el café frosted de s’mores.

¿Pastas y sabor italiano? Pues el noveno restaurante Olive Garden de Puerto Rico llegó al lado de Plaza Fajardo.

“Llegamos a Fajardo con una propuesta de platos exquisitos, abundancia y frescura, para los amantes del buen comer, sean locales o turistas que nos visitan. Traemos un menú variado con platos favoritos como el Tour of Italy, y con la frescura inigualable de nuestras salsas, hechas en casa con ingredientes de la más alta calidad y los breadsticks ilimitados siempre recién horneados”, reiteró Lizmarie Medina, principal oficial de Mercadeo de Grupo Colón Gerena.

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El restaurante abre los siete días de la semana en horario de domingo a jueves de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. y viernes a sábado de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.

Pero si quieres algo dulce, puedes visitar Melty’s, una innovadora heladería ubicada en el 1205 de la avenida Manuel Fernández Juncos, Local A, en Miramar, San Juan.

El establecimiento se especializa en la confección de helado artesanal infusionado al instante mediante una máquina con tecnología avanzada. El sistema permite al cliente personalizarlo mezclando frutas frescas, toppings y base de mantecado al momento.

El menú también incluirá batidas, chocolate caliente y café. Su horario de operaciones será de lunes a domingo, de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.