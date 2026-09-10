Dos suplementos para perros han sido retirados del mercado, por posible contaminación con salmonela, informó la Administración de Drogas y Alimentos (FDA).

En un aviso en su portal cibernético, la FDA indicó que se trata de los productos Fi Calming supplement for Dogs de 180 gramos y Fi 8-in-1 Formula supplement for Dogs, también de 180 gramos. Los productos, fabricados por la empresa Fi de Nueva York, se distribuyeron directamente a los consumidores y a través de los minoristas en línea Amazon y Chewy.com.

La FDA informó que el fabricante suspendió la producción mientras investiga lo sucedido y está solicitando a los clientes afectados tener extrema precaución. Los productos afectados pueden identificarse por los números de lote 26118 y 26159, y los UPC 8 50064 80011 1 y 8 50055 11168 4. La empresa advirtió a los consumidores que hayan comprado cualquiera de los lotes de productos mencionados que deben suspender su uso de inmediato, asegurarse de que el envase esté bien sellado y desecharlo en la basura.

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La FDA advirtió que la salmonela puede afectar a los animales que consumen el producto y también puede afectar a los seres humanos al manipular productos contaminados o por contacto con las heces de animales que hayan ingerido el producto. El riesgo es mayor si las personas no se han lavado bien las manos después de haber tenido contacto con los productos, superficies expuestas a los mismos o desechos animales.

Las personas sanas infectadas por salmonela pueden presentar náuseas, vómitos, diarrea o diarrea con sangre, calambres abdominales y fiebre. En raras ocasiones, la salmonela puede derivar en afecciones adicionales, incluyendo infecciones arteriales, endocarditis, artritis, dolor muscular, irritación ocular y síntomas en el aparato urinario. Los consumidores que presenten estos deben comunicarse de inmediato con su médico.

Mientras, las mascotas infectadas con salmonela pueden mostrarse letárgicas y presentar diarrea o diarrea con sangre, fiebre y vómitos. Algunas mascotas solo presentarán disminución del apetito, fiebre y dolor abdominal. También pueden portar la enfermedad e infectar a otros animales o seres humanos.

Si su mascota ha consumido alguno de los productos retirados y presenta síntomas, se recomienda contactar un veterinario.