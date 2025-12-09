¡Alégrense, quienes hacen dieta en Año Nuevo!: Oreo tendrá una opción sin azúcar.

Mondelez anunció el martes que Oreo Zero Sugar y Oreo Double Stuf Zero Sugar saldrán a la venta en Estados Unidos en enero. Se trata de una adición permanente a la línea de Oreo de la compañía.

Es la primera vez que Mondelez vende Oreo sin azúcar en Estados Unidos. Ya se venden en Europa y China, según la compañía.

Mondelez afirmó que los consumidores buscan cada vez más lo que denomina “placer consciente”, y las nuevas Oreo llenarán un vacío existente en el mercado de galletas sándwich sin azúcar.

Otros también han notado la tendencia hacia refrigerios más saludables. En un informe de principios de este año, la empresa de investigación de mercado Circana descubrió que la mayoría de los estadounidenses buscan refrigerios que consideran “buenos para la salud”. Conagra Brands, fabricante de palomitas de maíz y snacks de carne Slim Jim, afirmó en un reciente informe sobre snacks que los consumidores de la generación del milenio y la generación Z, en particular, buscan snacks con porciones controladas y enfocados en el bienestar.

Coca-Cola Zero Sugar, lanzada en 2017, registró un aumento en sus ventas del 9% el año pasado, mientras que las ventas de la Coca-Cola original crecieron solo un 2%. Mondelez también se enfrenta a la competencia de Hershey, que vende versiones sin azúcar de las Reese’s Peanut Butter Cups y otros dulces, y Voortman, una marca de galletas wafer sin azúcar.

Mondelez afirmó que dedicó cuatro años al desarrollo de las Oreos sin azúcar para garantizar que conservaran el mismo sabor que las originales. Para endulzarlas, las Oreos contienen maltitol, un tipo de alcohol de azúcar que también se encuentra en algunas frutas y verduras; polidextrosa, una fibra soluble; sucralosa, un edulcorante derivado del azúcar; y acesulfamo de potasio, un edulcorante sintético. Comparar los datos nutricionales de las galletas Oreo Zero Sugar y las galletas Oreo regulares es complicado, ya que el tamaño de las porciones difiere.

Una porción de galletas Oreo Zero Sugar, que pesa 22.6 gramos, contiene 90 calorías, 4.5 gramos de grasa y 16 gramos de carbohidratos. Una porción de galletas Oreo regulares, que pesa tres galletas o 34 gramos, contiene 160 calorías, 7 gramos de grasa y 25 gramos de carbohidratos.

La mayor diferencia: una porción de galletas Oreo regulares contiene 13 gramos de azúcares añadidos, el 26% de la cantidad diaria recomendada. Las galletas Oreo Zero Sugar no contienen ninguno.