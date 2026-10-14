Pan Pepín retira lotes de Para Bien Al Grano del mercado

Pan Pepín Inc. anunció hoy, martes, que retiró varios lotes del producto Para Bien Al Grano dado que el mismo contiene la presencia de sésamo o ajonjolí que no aparece declarado en la etiqueta.

La empresa advirtió, en un comunicado de prensa, que el consumo de dicho pan representa un riesgo para las personas con alergia o sensibilidad severa a este ingrediente, ya que podría provocar una reacción alérgica grave o potencialmente mortal.

El producto fue distribuido en todo Puerto Rico. El retiro incluye los lotes con fecha de venta hasta el 12, 14, 15, 17, 18, 19 y 21 de octubre de 2026, todos identificados con el código UPC 0 21425 01513 4.

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“En Pan Pepín Inc., la seguridad de nuestros consumidores y la transparencia son nuestras principales prioridades. Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que este retiro del mercado pueda ocasionar”, señaló la compañía. “Estamos tomando medidas inmediatas para retirar los productos afectados del mercado y reforzar nuestros procedimientos de etiquetado y verificación de alérgenos, con el fin de prevenir incidentes similares en el futuro”.

Los consumidores que tengan alergia al sésamo y hayan adquirido alguno de los lotes afectados no deben consumirlos. La compañía recomendó devolverlos al establecimiento donde fueron comprados para recibir un reembolso completo. Si no es posible devolverlos, deben desecharse.

La empresa también expresó sus disculpas por los inconvenientes que pueda ocasionar el retiro y reiteró que la seguridad de los consumidores es una de sus prioridades.