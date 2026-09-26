Los precios del petróleo cayeron este viernes debido a la expectativa de una solución diplomática entre Estados Unidos e Irán que permita la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Después de subir con fuerza el día anterior, el barril de Brent para entrega en noviembre cayó un 2.14%, hasta los $104.32. Por su parte, el crudo WTI para el mismo mes retrocedió 2.33%, hasta los $92.41.

“Sin embargo, el ambiente en el mercado continúa tenso”, destacó Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank. “La pregunta clave es saber si Estados Unidos aceptará condiciones que podrían percibirse como concesiones importantes de Washington a Irán. Dudamos mucho que un acuerdo sea inminente”, señaló Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Mientras tanto, las hostilidades en Medio Oriente continuaban. “Los rebeldes hutíes de Yemen siguen amenazando el transporte marítimo y la infraestructura energética de Arabia Saudita”, destacó David Morrison, de la firma de corretaje Trade Nation.