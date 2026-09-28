Vimenti, organización sin fines de lucro enfocada en romper el ciclo de la pobreza mediante la educación, la inclusión financiera y los servicios comunitarios, lanzó hoy Café con Propósito, una nueva campaña desarrollada en alianza con Starbucks Puerto Rico para ampliar las oportunidades de las familias y comunidades puertorriqueñas.

Como parte de esta alianza, los clientes podrán adquirir llaveros y accesorios temáticos exclusivos de Starbucks por $5 en todos los establecimientos de la Isla. Los fondos recaudados apoyarán la labor de Vimenti en las áreas de educación, desarrollo familiar, bienestar y movilidad económica.

Bajo el lema “Las llaves están en tus manos”, la campaña busca inspirar a la comunidad a participar activamente en el cambio social, demostrando que las pequeñas acciones pueden generar grandes oportunidades para las familias en Puerto Rico.

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Se espera que la iniciativa beneficie a más de 2.800 participantes, incluyendo familias de Vimenti y comunidades vecinas.

“Esta iniciativa representa mucho más que un artículo promocional. Cada accesorio simboliza acceso, oportunidades y nuestro compromiso colectivo de apoyar a las familias que trabajan para construir un mejor futuro”, expresó Olga Cristina Fernández, directora de alianzas corporativas de Vimenti.

La campaña destaca el impacto del Modelo de Dos Generaciones de Vimenti, que atiende simultáneamente a niños, jóvenes y sus familias mediante educación de alta calidad, desarrollo laboral y apoyo integral, promoviendo la estabilidad y el crecimiento económico sostenible.

Además de recaudar fondos, esta alianza busca crear conciencia sobre la importancia de invertir en las familias y fortalecer las comunidades mediante la colaboración entre organizaciones sociales, empresas y ciudadanos comprometidos con el bien común.

“Nos honra colaborar en iniciativas que generan un impacto positivo y conectan a nuestra comunidad con causas que transforman vidas. Apoyar el bienestar y el desarrollo de las comunidades a las que servimos es una parte importante del compromiso de Starbucks con Puerto Rico, y nos enorgullece colaborar con organizaciones como Vimenti para ayudar a crear mayores oportunidades para las familias de la Isla”, expresó Idis Ortiz-López, directora general de Starbucks en Puerto Rico.

Los llaveros y accesorios estarán disponibles en las cafeterías Starbucks Puerto Rico participantes hasta agotar existencias.

Para obtener más información sobre la campaña y conocer cómo apoyar esta iniciativa, visite www.vimenti.org/llavesentusmanos/.