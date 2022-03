En momentos en que Puerto Rico enfrenta una situación económica crítica por el aumento en costos a bienes y servicios por la invasión de Rusia en Ucrania, el vicepresidente de asuntos regulatorios de LUMA Energy, Mario Hurtado, confirmó a Primera Hora que el impacto que podría representar el aumento que le solicitaron al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para el segundo trimestre de 2022 podría ser de unos $17 a un cliente residencial promedio.

“Reconocemos que esto puede ser un golpe al presupuesto familiar”, indicó el funcionario en entrevista telefónica, al tiempo que expuso que los abonados podrían experimentar un aumento de un poco más de cuatro centavos por kilovatio-hora, es decir, un 16.6% en la tarifa de la luz.

En dólares y centavos, Hurtado comentó que el cliente residencial promedio estaría pagando unos 30 centavos por kilovatio-hora, por lo que un cliente que estuviera pagando $103 al mes el pasado trimestre, podría pagar hasta $120 al mes.

Hurtado, no obstante, informó a este medio que el incremento estará bajo evaluación del ente regulatorio y que su determinación final se conocerá a finales de marzo.

Además, este adjudicó la solicitud a “una situación internacional muy grave, una guerra en Europa que, digamos, ha sido el último evento en esta cadena de sucesos que ha ido incrementando gastos de combustible”. La situación bajo discusión, que involucra a dos de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo, ha producido un repunte en los precios del petróleo que sobrepasan las cifras emitidas en 2008, dado a la crisis financiera generado por el colapso de la burbuja inmobiliaria y del crédito que se inflaba en los Estados Unidos.

Las solicitudes anteriores, según el representante de asuntos regulatorios del consorcio privado, se han debido a los estragos que produjo la pandemia del COVID-19 y los retrasos en la distribución en la cadena de suministros en el último trimestre de 2021.

“Es bien importante que LUMA no genera energía, no opera las plantas de generación, el trabajo de LUMA, en este caso, es revisar el comportamiento de la generación, cuánto se ha gastado en combustible, y cuánto se piensa gastar en combustible en el siguente trimestre, y presentar estos datos al Negociado de Energía de Puerto Rico, y el negociado es el que determina si hay un cambio o no hay un cambio en la tarifa”, indicó.

Igualmente, este indicó la solicitud de aumento a la tarifa energética “son 100 por ciento para pagar los gastos del combustible que, actualmente, se están incurriendo en la generación de electricidad”.

“Ciertamente, es algo que nos preocupa mucho, vemos que esto tiene un efecto muy grande sobres nuestros consumidores, nuestros clientes. Estamos haciendo todo lo que tenemos a la mano para hacer”, sostuvo el funcionario tras indicar que mantienen diálogo con el gobierno central para promocionar los programas de asistencia económica que el consorcio tiene disponible para aquellos abonados que enfrenten problemas en pagar sus facturas.

Este sería el sexto aumento que estaría pidiendo el consorcio privado que se encarga de la transmisión y distribución de energía en la isla desde junio del año pasado.

“Algunos eventos internacionales, como la pandemia, las interrupciones de la cadena de suministro a nivel mundial y, recientemente, la invasión rusa a Ucrania, están directamente impactando los costos de los combustibles utilizados por la AEE para generar energía. Aunque no podemos controlar cómo estos eventos internacionales afectan las tarifas de los clientes, estamos comprometidos a ayudar y exhortar a nuestros clientes a comunicarse con nosotros para conocer sobre los planes de pago de LUMA o la variedad de programas de asistencia financiera disponibles”, dijo Wayne Stensby, presidente y primer ejecutivo de LUMA, en un comunicado de prensa que emitió la companía en la tarde del martes.

Por otra parte, la compañía instó al público general que esté enfrentando problemas en mantener al día sus cuentas de energía eléctrica a llamar al 1-844-888-5862, o visitar lumapr.com, para conectar con un representante de servicios y conocer qué programas de asistencia financiera podrían funcionar mejor para los clientes que están preocupados por su factura.