Un boleto agraciado con un premio de $100,000 del Powerball fue vendido en Puerto Rico durante el sorteo celebrado anoche, lunes.

Según el portal oficial de la lotería estadounidense, los números ganadores fueron 17, 35, 48, 60 y 69, con el bolo rojo de 17.

Además del premio de $100,000, en la Isla se registraron otros premios menores de $500, así como más de una decena de boletos premiados con $200.

EL boleto ganador por $100,000 fue adquirido mediante una jugada manual en el Colmado Las Campanas, ubicado en el municipio de Lares, según informó la secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

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Premio de $100,000 del Powerball en Puerto Rico ( Fotocaptura )

“Siempre nos alegra anunciar estos premios. Son las buenas noticias que nos gusta compartir con nuestros jugadores y, por supuesto, felicitamos a al afortunado ganador”, expresó Hernández Olivo.

Este es el segundo sorteo consecutivo del Powerball en el que Puerto Rico registra premios de $100,000, luego de que el pasado sábado se vendieran en la Isla dos boletos agraciados con esa cantidad. Ambos, adquiridos mediante jugadas automáticas, fueron vendidos en el Supermercado Amigo de Guaynabo y en el garaje Mobil de Coto Laurel, en Ponce.

Entretanto, ningún jugador acertó la combinación completa, por lo que el premio mayor aumentó a $79 millones, con una opción de pago único en efectivo de $22.8 millones para el próximo sorteo.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido