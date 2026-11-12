La muerte de una persona que recibía beneficios del Seguro Social no significa que sus familiares puedan quedarse automáticamente con el dinero que llegaba mensualmente a su cuenta. Aunque algunos pagos pueden reclamarse después del fallecimiento, la Administración del Seguro Social (SSA) establece reglas específicas sobre quién tiene derecho a recibirlos y cuáles son los procedimientos para solicitarlos.

Uno de los aspectos más importantes es distinguir entre los beneficios que pertenecían al fallecido y las cantidades que la agencia todavía le debía antes de su muerte. También existen prestaciones económicas que determinados familiares pueden solicitar a partir del historial de trabajo de la persona fallecida.

PUBLICIDAD

Por eso, los cónyuges, hijos y otros familiares deben conocer qué alternativas tienen y qué gestiones deben completar para recibir cualquier cantidad a la que tengan derecho.

¿Cómo se informa la muerte de un beneficiario al Seguro Social?

Por lo general, la funeraria se encarga de notificar el fallecimiento a la agencia federal. Para completar el procedimiento, los familiares deben proporcionar el número de Seguro Social de la persona fallecida.

Si la funeraria no realiza esa gestión, un familiar puede comunicarse directamente con la SSA mediante estas alternativas:

Llamar al 1-800-772-1213 y seleccionar la opción 7 para recibir asistencia en español.

Visitar una oficina local del Seguro Social.

La agencia no permite notificar un fallecimiento por correo electrónico ni mediante un formulario en línea. Durante el trámite, podría solicitar información como el nombre completo, número de Seguro Social, fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento del beneficiario.

Una vez notificada la muerte, la SSA procede a suspender los beneficios personales del fallecido.

También es importante tener presente que los pagos del Seguro Social se realizan después del mes al que corresponden. Por lo tanto, una persona que fallece durante noviembre, por ejemplo, no tiene derecho al beneficio correspondiente a ese mes, aunque el depósito normalmente se habría recibido en diciembre.

Si se recibe un pago que no corresponde, los familiares no deben utilizarlo. Cuando el dinero llega mediante depósito directo, deben comunicarse con el banco para gestionar su devolución. Si se trata de un cheque en papel, no deben cobrarlo y deben seguir las instrucciones de devolución de la agencia.

¿Quién puede reclamar el dinero que quedó pendiente?

Aunque los beneficios mensuales del fallecido se suspenden, esto no significa que cualquier cantidad que la SSA le adeudara antes de morir desaparezca.

PUBLICIDAD

En determinadas circunstancias, la agencia permite reclamar pagos aprobados que no llegaron a entregarse o cantidades pendientes que correspondían legalmente al beneficiario.

Para determinar quién puede recibir ese dinero, el Seguro Social establece un orden de prioridad que contempla las siguientes categorías:

El cónyuge sobreviviente que vivía en el mismo hogar que el fallecido o que tenía derecho a recibir beneficios bajo el mismo registro durante el mes de su muerte. Los hijos que tenían derecho a recibir beneficios bajo ese mismo registro. Los padres que tenían derecho a recibir beneficios bajo ese mismo registro. El cónyuge, los hijos y los padres que no cumplían las condiciones anteriores, siguiendo ese orden. El representante legal de la herencia del fallecido.

Para solicitar las cantidades pendientes, se utiliza el formulario SSA-1724, conocido como Claim For Amounts Due In The Case Of Deceased Beneficiary.

Este documento permite que los familiares o representantes autorizados reclamen el dinero que la agencia reconoce como adeudado al beneficiario fallecido.

¿Los familiares pueden seguir recibiendo pagos mensuales?

Otra alternativa son los llamados beneficios para sobrevivientes, que permiten que determinados familiares reciban pagos mensuales basados en el historial de trabajo y las contribuciones al Seguro Social de la persona fallecida.

Sin embargo, no se trata de una transferencia automática de la jubilación del beneficiario. Cada solicitante debe cumplir con los requisitos establecidos por la SSA.

Entre los familiares que podrían cualificar se encuentran:

Cónyuge sobreviviente: puede solicitar beneficios desde los 60 años, o desde los 50 si tiene una incapacidad que cumple con los criterios de la agencia. También podría recibirlos a cualquier edad si cuida a un hijo del fallecido que sea menor de 16 años o tenga una incapacidad y reúna las condiciones correspondientes.

puede solicitar beneficios desde los 60 años, o desde los 50 si tiene una incapacidad que cumple con los criterios de la agencia. También podría recibirlos a cualquier edad si cuida a un hijo del fallecido que sea menor de 16 años o tenga una incapacidad y reúna las condiciones correspondientes. Excónyuge: puede tener derecho a estos beneficios si el matrimonio duró al menos 10 años y cumple con los demás requisitos establecidos por el Seguro Social.

puede tener derecho a estos beneficios si el matrimonio duró al menos 10 años y cumple con los demás requisitos establecidos por el Seguro Social. Hijos: pueden cualificar si son solteros y tienen menos de 18 años. También pueden recibirlos entre los 18 y 19 años si estudian a tiempo completo en una escuela primaria o secundaria, o a cualquier edad si desarrollaron una incapacidad antes de cumplir los 22 años.

pueden cualificar si son solteros y tienen menos de 18 años. También pueden recibirlos entre los 18 y 19 años si estudian a tiempo completo en una escuela primaria o secundaria, o a cualquier edad si desarrollaron una incapacidad antes de cumplir los 22 años. Padres dependientes: pueden cualificar desde los 62 años si dependían económicamente del hijo fallecido y cumplen con las condiciones de la agencia.

La cantidad que podría recibir cada familiar dependerá de su relación con el fallecido, su edad y las reglas aplicables a su situación.

La SSA recomienda comunicarse directamente con la agencia para conocer los requisitos e iniciar la solicitud. Estos beneficios no se tramitan mediante el procedimiento habitual de solicitud de jubilación por internet.

¿Existe un pago adicional de $255 tras el fallecimiento?

Además de los beneficios mensuales para sobrevivientes, el Seguro Social contempla un pago único de $255, conocido como Lump-Sum Death Payment.

Esta ayuda económica está disponible para determinados familiares que cumplan con los requisitos de la agencia. Entre ellos se encuentra el cónyuge sobreviviente que vivía en el mismo hogar que el beneficiario al momento de su muerte. También puede corresponder a ciertos hijos que reúnan las condiciones establecidas.

La solicitud debe presentarse dentro de los dos años posteriores al fallecimiento.

Para comenzar el trámite o conocer si cualifican, los familiares pueden llamar al 1-800-772-1213 y seleccionar la opción 7 para recibir asistencia en español.

De esta manera, aunque los pagos personales del beneficiario terminan con su fallecimiento, sus familiares podrían tener derecho a reclamar cantidades pendientes, recibir beneficios para sobrevivientes o solicitar la ayuda única de $255, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.