El nuevo proyecto de ley Make Billionaires Pay Their Fair Share Act, presentado por el senador Bernie Sanders y el representante Ro Khanna, no solo busca un impuesto a los multimillonarios, sino que también tiene como objetivo distribuir un alivio económico directo a millones de estadounidenses.

Este alivio tomaría la forma de un pago directo de hasta $3,000 para cada persona que viva en un hogar con ingresos de $150,000 al año o menos.

¿Quién es elegible para el pago de $3000?

Los beneficiarios de este pago directo serían individuos que vivan en hogares cuyo ingreso anual combinado no supere los $150,000.

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Según la propuesta, el beneficio no se limita solo a los adultos, sino que también incluye a los niños. Esto significa que cada miembro del hogar recibiría un pago, lo que sería especialmente útil para familias con varios miembros.

Como por ejemplo, una familia de cuatro personas con ingresos anuales de $150,000 recibiría $12,000, es decir, $3,000 por cada miembro de la familia.

Este pago se destinaría a hogares con ingresos relativamente bajos y medios, con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias trabajadoras, especialmente en un momento de crisis por el alto costo de vida y la inflación.

¿Cómo se financiaría este pago?

El dinero para los pagos de $3,000 provendría de un impuesto del 5% sobre la riqueza de los 938 multimillonarios de Estados Unidos, aquellos cuya fortuna supera los mil millones de dólares.

Se estima que este impuesto recaudaría cerca de $4.4 billones durante la próxima década, una cantidad significativa destinada a financiar programas sociales y la distribución de pagos directos.

¿Qué otras disposiciones beneficiarán a las familias trabajadoras?

Además del pago directo de $,000, el proyecto de ley también incluye una serie de medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables. Entre las propuestas destacan:

Expansión de Medicaid : Se busca restaurar recortes previos y ampliar los beneficios de atención médica para más personas.

: Se busca restaurar recortes previos y ampliar los beneficios de atención médica para más personas. Salarios para maestros : Se propone un salario mínimo de $60,000 anuales para los maestros de escuelas públicas.

: Se propone un salario mínimo de de escuelas públicas. Cuidado infantil asequible : Se garantizaría que las familias no paguen más del 7% de sus ingresos en cuidado infantil .

: Se garantizaría que las familias no paguen más del . Vivienda asequible: Los ingresos generados por el impuesto a los multimillonarios también se destinarían a construir, rehabilitar y preservar viviendas asequibles.

Un alivio en tiempos de crisis económica

Con los índices de aprobación económica en niveles bajos y el estrés creciente por la inflación, el costo de la vivienda y la atención médica, este proyecto de ley representa una oportunidad crucial para ofrecer alivio a millones de familias.

Los pagos directos de $3,000 podrían ayudar a cubrir necesidades básicas y aliviar la presión económica de muchas personas que luchan por mantenerse a flote.

Para que la medida se convierta en ley debe ser aprobada por la Cámara de Representantes federal, el Senado federal y luego firmado por el presidente Donald Trump.