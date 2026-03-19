El Congreso de Estados Unidos evalúa una nueva iniciativa legislativa que podría transformar el sistema fiscal y ofrecer alivio económico directo a millones de ciudadanos.

La propuesta contempla el envío de pagos de hasta $3,000 por persona, financiados mediante un impuesto dirigido exclusivamente a las mayores fortunas del país.

El proyecto, denominado Make Billionaires Pay Their Fair Share Act, fue presentado por el senador Bernie Sanders y el congresista Ro Khanna. La medida propone establecer un impuesto anual del 5% sobre la riqueza de los multimillonarios en Estados Unidos.

De acuerdo con el documento legislativo, el gravamen aplicaría únicamente a los cerca de 938 multimillonarios del país, sin afectar a personas con patrimonios inferiores a los $1,000 millones. Las proyecciones de los promotores indican que este impuesto podría recaudar alrededor de $4.4 billones en un periodo de diez años.

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Uno de los elementos centrales del plan es la distribución de pagos directos a hogares con ingresos anuales de hasta $150,000. Cada integrante del hogar recibiría $3,000, lo que implicaría que una familia de cuatro personas podría obtener hasta $12,000.

Además de los pagos directos, la iniciativa incluye una amplia agenda de inversión social.

Entre sus objetivos está revertir recortes previos a programas de salud como Medicaid y el Affordable Care Act, así como ampliar la cobertura de Medicare para incluir servicios dentales, de visión y audición.

El plan también contempla inversiones en vivienda asequible, límites al costo del cuidado infantil —para que no supere el 7% de los ingresos familiares— y el establecimiento de un salario mínimo anual de $60,000 para maestros de escuelas públicas. Asimismo, busca fortalecer los servicios de atención médica domiciliaria para adultos mayores y personas con discapacidad.

Los impulsores de la propuesta sostienen que la medida responde al aumento de la desigualdad económica. Sanders afirmó que el objetivo es que los multimillonarios “paguen su parte justa” y que los recursos se utilicen para atender necesidades urgentes de la población. Khanna, por su parte, destacó que un impuesto moderado a las grandes fortunas puede coexistir con la innovación económica del país.

Como parte de la argumentación, los legisladores presentaron estimaciones sobre el impacto del impuesto en algunas de las mayores fortunas. Según sus cálculos, Elon Musk podría pagar alrededor de $42,000 millones, mientras que Mark Zuckerberg y Jeff Bezos tendrían obligaciones cercanas a los $11,000 millones cada uno.

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Los promotores señalan que los multimillonarios estadounidenses concentran actualmente unos $8.2 billones en riqueza, lo que refuerza el argumento de que existe margen para aumentar su carga fiscal sin afectar a la mayoría de la población.

La propuesta surge en un contexto de presión económica para muchas familias, marcado por el aumento del costo de vida. También coincide con el debate sobre otros posibles pagos directos, como los denominados “dividendos arancelarios” impulsados anteriormente por el presidente Donald Trump, los cuales enfrentan incertidumbre tras decisiones judiciales recientes.

Por ahora, el proyecto deberá avanzar en el proceso legislativo del Congreso, donde enfrentará negociaciones y posibles modificaciones antes de determinar si los pagos directos a la población llegan a concretarse.