A casi un mes que la gobernadora Jenniffer González Colón firmó la medida con la que concedería un alivio contributivo a la clase trabajadora y a los padres de menores de edad, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) finalmente entregó este viernes a la Junta de Supervisión Fiscal la certificación fiscal que requerían para evaluar la medida.

Ahora, sólo falta que la Junta determine si se devolverán $554 millones a los contribuyentes, tal y como lo establece la resolución conjunta que firmó González Colón el pasado 3 de febrero y que impulsa un “Cheque de Alivio Contributivo” a ciertos contribuyentes que devengan menos de $150,000 o tienen hijos menores de 18 años.

A petición de Primera Hora, la Junta de Supervisión Fiscal emitió una declaración escrita al mediodía de este viernes para conocer el estado de la evaluación del alivio contributivo prometido. La misma establece que “la Junta de Supervisión concuerda con la gobernadora en el que el pueblo de Puerto Rico merece un alivio contributivo. Estamos trabajando con la información y los datos proporcionados por el gobierno. Llegaremos a una conclusión muy pronto”.

Aunque la propuesta se aprobó por legislación, la ley Promesa le da la potestad a la Junta de Supervisión de vetar legislación que afecten el erario.

La regulación federal, en la sección 204, le da al gobierno siete días para emitir una certificación fiscal con la que se pueda evaluar dicha legislación.

En la evaluación de este alivio contributivo, la Junta le dio al gobierno dos extensiones de tiempo para cumplir con la certificación fiscal. El último término venció hoy.

Queda que la Junta precise si avala la propuesta de utilizar ahorros logrados bajo la pasada administración de Pedro Pierluisi, de $813.7 millones, para conceder el alivio prometido para este ciclo contributivo del 2025.

El director de AAFAF y secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, reveló el pasado 5 de febrero que la Junta había avalado, de manera preliminar, que el alivio contributivo fuese menor a los $554 millones propuestos. Pero, la cantidad no se reveló, debido a que las conversaciones continuaban para lograr la aprobación de la propuesta.

El Departamento de Hacienda ha propuesto que, una vez concluya la radicación de planillas el próximo 15 de abril, emitirían el “Cheque de Alivio Contributivo” entre cuatro a seis meses después.

La legislación aprobada contiene una fórmula que establece el por ciento que cada contribuyente recibiría de vuelta. Estos se fijaron de acuerdo con el alivio contributivo que la gobernadora quería aprobar por una reforma contributiva, la cual todavía está bajo la evaluación de la Legislatura.