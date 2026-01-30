La gerencia del Dorado del Mar Golf Club anunció la reapertura de su campo de golf, con una inversión significativa y un impacto estimado de más de $12 millones en actividad económica, además de la creación de 110 empleos directos y 260 indirectos.

“El regreso del Dorado del Mar Golf Club no es solo la reapertura de un campo, es la recuperación de un espacio emblemático para el deporte, el turismo y la comunidad”, expreso Miguel Salva, vicepresidente ejecutivo de D.E Holdings, compañía administradora del campo.

“Nuestro enfoque está en ofrecer una experiencia de golf accesible, de calidad, comunidad y con visión de futuro”, enfatizó.

Como parte del anuncio, se explicó que la reapertura se realizará por fases, comenzando con la operación del campo bajo un modelo semiprivado, compuesto por membresías y público en general, al tiempo que continúan mejoras progresivas en infraestructura, ‘greens’ y facilidades.

La gerencia visualiza, además, el desarrollo continuo de experiencias deportivas, eventos corporativos y torneos que posicionen nuevamente a Dorado como un destino clave para el golf en la isla.

Durante una conferencia de prensa, se reafirmó el compromiso con el desarrollo de la juventud, anunciando una alianza con Dorado Academy y con el Puerto Rico Junior Tour.

Para ello, el Dorado del Mar Golf Club contará con una academia de desarrollo, la cual tendrá facilidades “indoor” con enfoque en formación y desarrollo de júniors entre las edades 5 y 17.

Además, tendrá con simuladores de práctica, un área de entrenamiento, otra para ‘putting’ y de sesiones mentales.

Dorado del Mar Golf Club forma parte del conglomerado turístico de la Familia Artau-Feliciano, bajo la Costa Bahía Hospitality Collection, que incluye propiedades como Costa Bahía Hotel, Casino & Convention Center at Guayanilla, Costa Bahía Urban Hotel at Paseo Caribe, Aquarius Resort en Dorado y Boquerón, y Blue Dolphin Casinos.

El propósito del conglomerado es ofrecer espacios de entretenimiento