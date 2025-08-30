La AGC-PR celebra la XXVIII edición de su torneo de golf anual a beneficio del programa de asistencia económica Ing. Alberto Richa para estudiantes de ingeniería civil, eléctrica y mecánica en universidades en Puerto Rico. El torneo se juega en el campo de golf de El Conquistador Resort en Fajardo y es organizado por un comité de socios de AGC-PR.

En 2024, el torneo recaudó $75,000 para el programa de becas. Por su parte, el programa de becas brindó asistencia económica a 25 estudiantes. Hasta ahora, sobre 150 futuros ingenieros han recibido asistencia para completar sus carreras desde la fundación del programa hace 33 años.

PUBLICIDAD

“Como asociación, es nuestra misión atender las necesidades de la industria, abogando y protegiendo sus mejores intereses. A través del programa de becas, respaldamos la educación de nuevos ingenieros, fomentamos las aspiraciones de nuestros jóvenes y aseguramos la continuidad de nuestra industria y asociación guiados por los valores de destreza, responsabilidad e integridad. dijo el ingeniero José Torrens, presidente de AGC-PR, al tiempo que agradeció el sólido respaldo que a través de los años han recibido de jugadores y auspiciadores de la industria de la construcción.

Para solicitar al programa de becas, los estudiantes deberán estar matriculados en una universidad a tiempo completo, tomar 15 créditos o más al semestre o 12 créditos o más al trimestre, tener un promedio académico de 3.0 o más y demostrar necesidad económica, entre otros requisitos dispuestos en el reglamento del programa. La información (solicitud y reglamento) sobre asistencia económica está disponible a través de la página web de AGC-PR (www.agcpr.com, pestaña de Comités).

AGC-PR exhorta a todos los futuros ingenieros que estudian en Puerto Rico a perseguir sus aspiraciones con determinación, maximizando el potencial de sus talentos a través de las oportunidades que existen localmente. Asimismo, alienta a sus socios a continuar respaldando aquellas iniciativas que, al igual que el torneo de golf, impulsen la educación, la innovación y el desarrollo de nuevas generaciones de profesionales al servicio de Puerto Rico.