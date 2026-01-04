El espacio aéreo en el Caribe fue reabierto por orden del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, lo que permitió que durante la madrugada de hoy, domingo, comenzaran a aterrizar los primeros vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, según confirmó la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

La reapertura se produjo tras el levantamiento de las restricciones impuestas por la Administración Federal de Aviación (FAA) luego del ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Los vuelos pueden retomarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán pronto sus horarios”, anunció Duffy en su cuenta de X, al indicar que las restricciones, implementadas en apoyo al Departamento de Guerra y para garantizar la seguridad del público, se levantarían a la medianoche de Washington.

Las medidas provocaron la cancelación de cientos de vuelos en el Caribe, afectando a aerolíneas como American Airlines, Delta, JetBlue, Southwest y United. Puerto Rico fue la jurisdicción más impactada por la orden de la FAA, con al menos 357 vuelos afectados en el principal aeropuerto de la Isla.

Ante este escenario, la Compañía de Turismo de Puerto Rico activó la Fase III de su plan de mitigación y manejo de destino, tras la reanudación gradual de las operaciones aéreas.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel, explicó que esta fase está enfocada en facilitar una transición ordenada hacia la normalización de las operaciones, mediante un monitoreo continuo de la reapertura, coordinación con aerolíneas y aeropuertos, y ajustes en hospedaje, transporte y orientación al visitante. “Con la reapertura del espacio aéreo, nuestro enfoque inmediato es apoyar una reanudación gradual de los vuelos”, afirmó.

“Inmediatamente a la medianoche, una vez se restableció el acceso aéreo, activamos la Fase III del plan de trabajo para mitigar en los visitantes los efectos del cierre del espacio aéreo. Nuestro equipo en la Compañía de Turismo y las demás agencias estuvo listo para responder ante un evento extraordinario”, expresó por su parte la gobernadora Jenniffer González.