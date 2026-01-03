El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte ofreció el apoyo del municipio a la empresa Aerostar Airport Holdings ante la situación generada por el cierre el tráfico aéreo en la Isla, lo que afecta a miles de pasajeros en tránsito por el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Isla Verde.

En un comunicado de prensa, el ejecutivo municipal informó que visitó el aeropuerto en el día de hoy y tuvo la oportunidad de apreciar de primera mano las necesidades de los pasajeros varados. Ante la situación, el ejecutivo municipal indicó que puso a la disposición de la empresa que administra el aeropuerto, los servicios del Sistema Intermodal de Transportación de Carolina (SITRAC), así como alimentos y espacios para ofrecerle un techo seguro a los afectados.

PUBLICIDAD

“Le he dejado saber al presidente (de Aerostar, Jorge) Hernández mi total disposición para colaborar en la atención de los turistas y pasajeros que se encuentran varados debido a la cancelación del tráfico aéreo en el aeropuerto. Entendemos la situación y estamos comprometidos en brindar el apoyo logístico, los recursos y la asistencia que podamos ofrecer como municipio para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los afectados”, expresó el alcalde.

Aponte notificó a la gerencia de Aerostar su disposición para que los “visitantes reciban el apoyo necesario durante su estancia en Carolina; por lo que estamos prestos a ofrecer aquellos servicios y ayudas que ellos entiendan sean necesarios de nuestra parte. Por lo pronto seguimos con nuestro plan de seguridad en el aeropuerto y mantenemos nuestros policías municipales trabajando desde el cuartel municipal que opera dentro de las instalaciones del aeropuerto prestando seguridad y vigilancia”, añadió.

El cierre del espacio aéreo aplica a todas las aerolíneas estadounidenses con operaciones en la Isla y se extiende hasta la madrugada del domingo. La orden emitida por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) obedece al operativo militar desplegado por Estados Unidos en horas de la madrugada en Venezuela, durante el que se logró la captura del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, y su posterior traslado a los Estados Unidos.