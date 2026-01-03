Unos 50,000 pasajeros se han visto afectados por la orden que emitió la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) para cerrar el espacio aéreo comercial en Puerto Rico tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela.

El presidente de Aerostar Airport Holdings, que administra el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), Jorge Hernández indicó en conferencia de prensa que el espacio aéreo permanecerá cerrado hasta la 1:00 a.m. del domingo. Sin embargo, dejó claro que está sujeto a que el FAA no extienda el cierre.

“Estimamos que por encima de 400 vuelos se han visto afectados en el día de hoy, esos son tanto vuelos de salida como de entrada, y cerca de 48,000 pasajeros se han visto afectados”, detalló.

Informó que la situación también afectó la llegada de carga aérea a Puerto Rico. No obstante, no detalló el impacto.

Mientras, el director de Puertos, Norberto Negrón Díaz, informó que en los aeropuertos regionales se han afectados cientos de pasajeros adicionales.

Indicó que en el Rafael Hernández de Aguadilla se cancelaron siete vuelos, lo que afectó a 1,200 pasajeros.

Para el aeropuerto Mercedita de Ponce se impactaron 400 pasajeros. El director no precisó cuántos vuelos se cancelaron.

Asimismo, en los aeropuertos de Mayagüez e Isla Grande la restricción afectó a otros 400 pasajeros. No se informó el impacto de los vuelos a las islas municipios de Vieques y Culebra, que quedaron cancelados.

Ante el impacto a pasajeros, la directora de Turismo, Willianette Robles, informó que la agencia pagó por el uso de los salones de actividades de varios hoteles en la zona metropolitana para ubicar a los pasajeros. Aceptó que no se le pagaría los gastos de comida.

Los lugares que se usarán como refugio para ubicar a unos 2,000 turistas son Fairmont El San Juan Hotel, Sheraton Convention Center, Alof en el Centro de Convenciones, Royal Sonesta y el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González.

Dijo que lo que buscan es que los turistas “no se queden sin un techo durante el día de hoy”.

Los turistas afectados pueden comunicarse al 1-800 981-7575 para recibir asistencia.

Este cierre del espacio aéreo se decretó ante el ataque que realizó Estados Unidos a Venezuela para lograr el arresto de Nicolás Maduro.