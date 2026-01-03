Luego de que trascendiera la paralización de la operación comercial de los aeropuertos del País ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela, la empresa que opera el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, Aerostar Airport Holdings, emitió una aclaración sobre la operación de los vuelos internacionales.

Se informó que “las aeronaves de matrícula extranjera no están incluidos dentro de las restricciones ordenadas por el gobierno Federal” de entrar al espacio aéreo del SJU.

La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) sí restringió la operación de aerolíneas estadounidenese hasta la madrugada del domingo.

Ante la situación, “algunas aerolíneas extranjeras emplean aviones con matrícula registrada en Estados Unidos, por lo que es importante que los pasajeros se mantengan en contacto con su respectiva línea aérea. Actualmente, las únicas aerolíneas que están operando desde y hacia el aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín son COPA, Air Canada y Caribbean Airlines. Mientras que Avianca e Iberia detuvieron sus vuelos por el momento”, informó Aerostar en comunicado de prensa.

Añadió que “Caribbean Airlines opera la ruta de Tortola y Dominica desde el SJU. Air Canada desde y hacia Toronto y COPA vuela directo desde y hacia Panamá”.

No obstante, se solicitó a los viajeros a comunicarse con su línea aérea antes de llegar al aeropuerto.

La medida se toma luego de que Estados Unidos atacara en la madrugada de este sábado a Venezuela y lograr el arresto de su presidente, Nicolás Maduro.