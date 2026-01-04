Unas 40 personas habrían muerto durante la operación militar del sábado por parte de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por The New York Times.

Según la fuente anónima del gobierno de Maduro citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.

No obstante, hasta el momento, no se han difundido cifras oficiales por parte de la administración de Nicolás Maduro sobre víctimas mortales ni heridos.

La información surgió mientras Estados Unidos ofrece nuevos detalles sobre la operación, descrita por Washington como una misión “discreta y precisa”.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan “Razin” Caine, explicó que la operación fue ordenada directamente por el presidente Donald Trump en respaldo a una solicitud del Departamento de Justicia.

Según Caine, se trató de una misión planificada durante meses, sustentada en un amplio trabajo de inteligencia y en la coordinación de múltiples agencias estadounidenses.

¿Cómo fue la operación militar de EE UU para capturar a Maduro?

De acuerdo con el alto mando militar, la preparación incluyó el análisis detallado de los movimientos, rutinas y entornos de Maduro, con el objetivo de ejecutar una incursión nocturna que garantizara el factor sorpresa y redujera riesgos para las fuerzas estadounidenses. En estas tareas participaron organismos como la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia Nacional de Inteligencia-Geoespacial.

La ejecución de la misión implicó un despliegue aéreo sin precedentes. Más de 150 aeronaves operaron de manera coordinada desde unas 20 bases, entre instalaciones terrestres y plataformas marítimas. El dispositivo incluyó aviones de combate, bombarderos, helicópteros, drones y sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

La incursión al complejo donde se encontraba Maduro ocurrió alrededor de la 1:01 de la madrugada, hora del este de Estados Unidos. Durante la operación, las fuerzas estadounidenses recibieron disparos y respondieron con lo que el general calificó como “fuerza abrumadora”. Aunque una aeronave resultó impactada, no se registraron bajas estadounidenses.

Maduro y Flores se rindieron y fueron detenidos, y posteriormente extraídos del país en una operación que concluyó antes del amanecer.