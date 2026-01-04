Cientos de puertorriqueños se manifestaron este sábado frente al Tribunal Federal, en San Juan, para protestar en contra de la intervención militar estadounidense contra Venezuela llevada a cabo en la mañana de este sábado y que incluyó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Con pancartas, consignas y música popular puertorriqueña, los ciudadanos marcharon por gran parte de la Avenida Chardón, donde se ubica una de las dos principales cortes federales de la isla, en oposición a la intervención norteamericana.

“Pa fuera, pa fuera, que se vayan los gringos de Venezuela”, coreaban los manifestantes.

“Hermanos de Venezuela, sepan, que nosotros no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Y aquí estamos solidarios. El filo de nuestro machete está bien pendiente de la oportunidad de vengar esta afrenta que están haciendo contra el pueblo de Venezuela”, destacó uno de los participantes en la protesta, el cantante de música popular Emmanuel Santana.

Igualmente, consignas como ‘Imperialismo es saqueo’, fueron coreadas entre los presentes, que incluyeron a Mariano Rodríguez López, un joven estudiante de 22 años y de madre venezolana, y quien al igual que Santana, expresó a EFE su descontento por el acto de Trump contra Maduro, pues a pesar de que no apoya el régimen del presidente venezolano, criticó el operativo militar.

“Esté bien o mal lo que haya hecho el régimen de Maduro, no es el tema de hoy, sino que hubo una invasión estadounidense en Venezuela... Estoy luchando para que se hagan las cosas bien y sacar a Trump y Estados Unidos de ahí”, indicó.

Rodríguez relató que la mejor amiga de su madre, que aún vive en Venezuela, fue testigo del bombardeo de hoy.

“En principio pensaba que era un terremoto, porque estaba temblando y veía los cristales de su casa moviéndose. Jamás pensé que iban a llegar a ese nivel”, contó Rodríguez, estudiante de Periodismo de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala” en suelo venezolano y que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron “capturados y sacados del país”.

Posteriormente, Maduro descendió esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.

El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de 2 grados centígrados bajo cero.

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que está profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, lo que podría tener “preocupantes implicaciones para la región”.

Guterres dijo que los acontecimientos constituyen “un precedente peligroso”, subrayó “la importancia del pleno respeto —por parte de todos— del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas” y pidió a las partes “entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho”.