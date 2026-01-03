El cierre del espacio aéreo sobre Puerto Rico que se ejecutó la madrugada del sábado para llevar a cabo la captura de Nicolás Maduro Moros por las fuerzas estadounidenses provocó la cancelación de más de 400 vuelos, afectando a sobre 40,000 viajeros.

Según confirmó a Primera Hora la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, para las 4:30 p.m. se cancelaron 401 vuelos. De esa cifra, 200 eran de salida y 201 de llegada.

A raíz de la cancelación de viajes aéreos, quedaron varadas unas 48,000 personas, de las cuales unos 23,000 abordarían los aviones para ingresar a Puerto Rico. De los restantes 25,000, “la mayoría” correspondían a residentes locales y otros 8,000 a turistas.

“Esos (los 8,000) lograron extender sus estadías en hotel, porque muchos de ellos estaban quedándose en hoteles y los hoteles los lograron ubicar”, explicó la titular tras participar de una conferencia de prensa con la gobernadora Jenniffer González Colón en el Fuerte Allen, en Juana Díaz.

Robles Cancel indicó que estos cientos de vuelos cancelados corresponden a aerolíneas “de banderas americanas”, por lo que solamente dos vuelos internacionales, de Iberia y Avianca, se cancelaron.

De los vuelos de los aeropuertos locales, 3,200 pasajeros que viajarían desde el aeropuerto Internacional Rafael Hernández, en Aguadilla; 400 del aeropuerto Mercedita, en Ponce; y 400 de los aeropuertos Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, y José Aponte de la Torre, en Ceiba, fueron afectados, dijo el director de la AP, Norberto Negrón Díaz.

Se espera que el cierre cese a la 1:00 a.m. del domingo, pero mientras tanto, González Colón firmó una orden ejecutiva que apunta a la Autoridad de Puerto de Puerto Rico (AP), los departamentos de Seguridad Pública y de Estado y la CTPR a establecer mecanismos para la continuidad de las operaciones portuarias y acomodo de pasajeros.

Además, González Colón anunció que seis “ballrooms” de hoteles se habilitarán para que pernocten hasta que puedan salir de la Isla. Los hoteles que se usarán son: Fairmont El San Juan Hotel; Sheraton, en Miramar; Royal Sonesta, en Isla Verde; Aloft, en Miramar; Hyatt Hotel, en Bayamón; y Hyatt Place, en Manatí; respectivamente.

Para las 4:30 p.m., el Fairmont El San Juan Hotel aún no estaba lleno.

“Luego de que estos seis hoteles utilicen el máximo de sus capacidades del área de ‘ballroom’…si se llenaran, tendremos espacios adicionales en el Centro de Convenciones. Si adicional a esto se llenase, también hemos coordinado nuestro Plan B con el municipio de Bayamón que ya tiene habilitado uno de los coliseos de Bayamón, con (capacidad para ubicar) a más de 2,000 áreas de catre, si fuera necesario llegar a esta movilización”, explicó la primera ejecutiva.

Puesto a que el cierre aéreo ocurrió un sábado, no había vuelos de carga programados para aterrizar en Puerto Rico, especificó González Colón.

De ocurrir una emergencia en las islas municipios Vieques y Culebra, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), proveyó una exención para vuelos de esta índole desde Ceiba.

Los turistas afectados pueden comunicarse al 1-800 981-7575 para recibir asistencia. El “call center” había recibido unas 63 llamadas, dijo Robles Cancel.