Sobre las dos de la madrugada, hora venezolana, se empezaron a reportar varias explosiones en Caracas, en medio de un operativo coordinado por el gobierno de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.

En videos se ve el momento del sobrevuelo de varios aviones y helicópteros así como destellos de explosiones y columnas de humo en las principales bases militares de ese país.

El presidente Donald Trump confirmó que las explosiones formaron parte de un ataque a gran escala que fue ejecutado con éxito para capturar a Nicolás Maduro, detenido junto con su esposa Cilia Flores.

Los primeros reportes dieron cuenta de varios bombardeos aéreos en la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de Caracas, ubicada al sur de la capital venezolana y en donde se encuentra la residencia del ministro de Defensa Vladimir Padrino López.

También fueron confirmados varios ataques a la base aérea de La Carlota, en el este de Caracas, y a otras instalaciones militares en la capital venezolana, como el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos del expresidente Hugo Chávez.

Además, en Maracay y La Guaira, así como en el aeropuerto de Higuerote, en el litoral central.

En un balance difundido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en redes habló de la situación de los puntos atacados.

En el reporte se asegura que el aeropuerto de La Carlota o base aérea Generalísimo Francisco de Miranda ubicado en el este de Caracas fue bombardeado e inhabilitado. Así como el Palacio Federal Legislativo en Caracas.

También el aeropuerto y helipuerto de El Hatillo fue atacado, además de la Base Aérea Número 3 de F16 en el estado Lara.

Además, el aeropuerto privado que atiende a todo el tránsito de aviones privados de Caracas en Charallave, en el Palacio de Miraflores.

Según el reporte, también hubo detonaciones en la base militar de helicópteros de Higuerote, que fue bombardeado e inhabilitado.

Varias zonas de Caracas, Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de Enero, quedaron sin suministro eléctrico.