La gobernadora Jenniffer González Colón hizo un llamado a la calma, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros durante la madrugada del sábado por las fuerzas estadounidenses.

“Yo quiero decirle al pueblo de Puerto Rico que puede tener calma, que podemos estar tranquilos”, alentó la funcionaria durante una conferencia de prensa que brindó desde el Fuerte Allen, en Juana Díaz, junto a titulares de agencias.

La gobernadora puso su fe en todo el “equipo” de la milicia estadounidense, que tiene en las bases militares de la Isla “buques, barcos” y “los portaviones”.

“¿Qué más seguros podemos estar?”, adujo. “La gente puede estar tranquila. No se vislumbran repercusiones de ningún otro tipo”, confió.

González Colón negó haber conocido del operativo previo a que se llevara a cabo, pues “el presidente no me tiene que llamar para hacer una intervención de esta magnitud”. Dijo, además, que no se usaron aviones ni equipo militar de las bases locales y que desconocía si esta captura aumentaría los ejercicios militares que ya se ejecutan en Puerto Rico.

“Ya Puerto Rico tiene sus áreas de ejercicio programadas. Así que, tanto la Guardia Nacional como las Fuerzas Armadas tienen sus ejercicios de manera regular y, de hecho, hay otros países que usan nuestras facilidades en coordinación con la Guardia Nacional de Puerto Rico. No hay información al respecto de aumentar ejercicios o bajar la escalada de ejercicios. Eso mantiene lo que ellos llaman el ‘readiness’, el nivel de alerta, de nuestras fuerzas armadas para estar atentos ante cualquier situación”, comentó a Primera Hora.

Aunque recalcó que “no hay ninguna elevación de alerta” tras la captura del presidente Maduro Moros, operativo liderado por la administración de Donald Trump, admitió que está “en alerta” sobre posibles ataques cibernéticos, específicamente rusos y chinos.

“Todos somos vulnerables, las agencias, tanto federales como estatales, pero estamos muy pendientes a eso, porque eso sí, se ha hecho un monitoreo y esa es la propensidad que pudiera haber, por parte de los actores internacionales, como China y Rusia. Dios quiera no pase, pero estamos alerta sobre eso”, adelantó a este diario.

Sin embargo, el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González Falcón, confirmó el aumento de patrullajes desplegados en los municipios de San Juan, Carolina, Aguadilla, Ponce y Ceiba. También se aumentaron los patrullajes en las áreas turísticas y en las actividades pautadas para hoy, como la cartelera boxística en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

Ante los múltiples interrogantes de los medios de comunicación, González Colón mantuvo que desconocía si, ciertamente, el avión que transportaba a Maduro Moros se detuvo en la Base Ramey, en Aguadilla, por una emergencia médica que sufrió el líder venezolano, según han reportado varios medios.

“Eso no me corresponde a mí. No tengo ninguna confirmación”, repitió.

¿Por qué Trump detuvo a Maduro?

En 2020, el entonces fiscal general William Barr anunció la acusación contra Nicolás Maduro Moros, acusándolo de, alegadamente, participar en la organización narcotraficante Cártel de los Soles, en conspiración con la organización terrorista colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para producir y traficar drogas ilícitas a Estados Unidos.

Ahora, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una imputación sustantiva que amplió esa primera acusación, señalando a Maduro Moros de “abusar sus posiciones de confianza pública” y de corromper “instituciones legítimas” a lo largo de 25 años con la expresa intención de transportar miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

En esta nueva acusación, se incluyó a la esposa del presidente venezolano, Cilia Adela Flores De Maduro, así como a Diosdado Cabello Rondón, ministro del Ministerio del Interior, Justicia y Paz y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y Ramón Rodríguez Chacín, político venezolano y exministro del Interior.

También está Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, quien se presume en el documento que fue el líder o colíder de la megabanda Tren de Aragua.

Los seis imputados enfrentan cargos de conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

En la imputación sustitutiva, se dice que Maduro Moros se ha “sentado sobre un gobierno corrupto, ilegítimo” que, por décadas, ha aprovechado su poder gubernamental para proteger y promover actividades ilícitas, como el tráfico de sustancias controladas.

Como resultado de ese presunto tráfico, los Estados Unidos acusó al gobierno venezolano de enriquecer a la élite de la política y milicia, incluyendo a Cabello Rondón, Rodríguez Chacín, Maduro Guerra y Guerrero Flores.

Por otro lado, la acusación aduce que Maduro Moros, Cabello Rondón y Rodríguez Chacín han trabajado en conjunto con megabandas del trasiego de drogas, como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cartel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua (TdA), que implica a su supuesta cabecilla, Guerrero Flores.

“Desde sus inicios en el gobierno venezolano, Maduro Moros ha manchado todos los cargos públicos que ha ocupado. Como miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, Maduro Moros transportó grandes cantidades de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas. Como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro Moros proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática de los aviones utilizados por blanqueadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela. Como presidente de Venezuela y ahora gobernante de facto, Maduro Moros permite que la corrupción impulsada por la cocaína prospere para su propio beneficio, el de los miembros de su régimen gobernante y el de su familia”, lee el documento de 25 páginas.

La captura de Maduro ha desatado opiniones divididas entre figuras políticas, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. Máxime, se ha puesto en duda la manera en que Trump llevó a cabo el operativo, pues el medio televisivo CNN reportó que se le notificó al Congreso después del ataque.

Acorde al análisis de la gobernadora, esta notificación no era necesaria, ya que el operativo de hoy no era una “declaración de guerra”, sino la detención de un acusado en un tribunal estadounidense.

“El presidente de los Estados Unidos no está declarando una guerra a Venezuela. El presidente de los Estados Unidos está amparado en un ‘indictment’ federal que se vuelve a hacer público, que viene desde el 2020, que estipula que Nicolás Maduro es un narcotraficante como cualquier convicto, como cualquier otra persona imputada de delito tiene que presentarse a la justicia”, apuntó la gobernadora a este diario.

“Así que, lo que hubo fue una captura de una persona que el Tribunal del Sur de Nueva York determinó que estaba en cursos, en actos terroristas, en uso de ilícitas de armas, de conspiración terrorista y de transportación de cocaína. A esa persona, ya se capturó y se llevó ante la justicia”, continuó.

González Colón no descartó que la divulgación de cuándo Trump informó del ataque podría tratarse de un ataque partidista.

“Hay personas que van a hacer estas expresiones. La oposición, tanto demócrata como local, es natural, que se cuestione”, dijo.