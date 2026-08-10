Chili’s San Patricio cerró sus puertas de forma temporal para iniciar su renovación más completa hasta la fecha.

El proyecto, con una inversión de $2 millones, incluirá una transformación total del restaurante y contempla una reapertura para principios de diciembre de 2026.

La remodelación abarcará el salón comedor, la barra, la fachada, los interiores y los baños, según se informó.

“El nuevo diseño adoptará el concepto de sports bar, con un mayor número de pantallas distribuidas estratégicamente para que los invitados puedan disfrutar de eventos deportivos desde cualquier punto del restaurante. La capacidad del salón comedor se mantendrá igual, mientras que el área de lounge ganará espacio para acomodar 16 invitados adicionales”, se explicó por escrito.

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La cocina también será objeto de una renovación integral con la implementación de Kitchen of the Future 3.0, la plataforma tecnológica más avanzada de Chili’s, que incorpora sistemas de alto impacto capaces de reducir los tiempos de cocción hasta en un 50%.

Los controles de temperatura de precisión garantizan una preparación más eficiente y consistente, lo que se traduce directamente en menor tiempo de espera para los invitados y un ambiente de trabajo más dinámico y cómodo para el equipo de cocina.

“Esta remodelación representa el compromiso de IRSI con Puerto Rico y con los invitados que nos han acompañado durante tres décadas. Chili’s San Patricio regresará con una experiencia renovada en todos los aspectos, desde la cocina hasta el salón, y estamos convencidos de que valdrá la espera”, expresó Artur Jotic, presidente de International Restaurant Services, Inc. (IRSI).

El equipo de Chili’s San Patricio, compuesto por 70 empleados y gerentes, será reubicado en los diferentes restaurantes de IRSI durante el período de cierre.

Durante el período de remodelación, los invitados del área de San Patricio podrán continuar disfrutando de sus platos favoritos de Chili’s en las localidades de Plaza Las Américas, Plaza Guaynabo y Río Bayamón.

Quienes prefieran ordenar por teléfono serán atendidos directamente a través del call center, que los dirigirá al restaurante alterno más conveniente.

Chili’s llegó a Puerto Rico en el 1993 con la apertura de su primer restaurante en Condado. Actualmente, Chili’s cuenta con 23 restaurantes alrededor de la isla. La localidad de San Patricio tuvo su apertura en 1997.